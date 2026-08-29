Un misterio que mantiene en vilo a USA: ¿quién se robó 50 mil latas de cerveza?

Según datos policiales, un subcontratista debía entregar la mercadería, pero el transporte nunca arribó a destino. El cargamento incluía 1.400 cajas de Pabst Blue Ribbon y cerca de 200 cajas de Old Milwaukee sin alcohol.

El insólito mensaje de la empresa

La compañía publicó un mensaje en Instagram donde anunció una recompensa para resolver el caso y dio un plazo de 18 días y 44 minutos para recuperar el camión sin represalias legales. En el comunicado admitieron no conocer el aspecto exacto del vehículo.

"Al ladrón: no te culpamos por querer presumir ante tus amigos cuánta PBR tienes, solo desearíamos que la hubieras obtenido de manera honorable", escribió la firma en sus redes. También agregaron: "A la mente maestra detrás de lo que podría ser el mayor robo de cerveza de nuestra generación: lo entendemos. ¿Pero podemos recuperar nuestro camión? ¿Por favor?".

Una investigación sin resultados

Voceros de la marca confirmaron el trabajo conjunto con las autoridades para ubicar la mercadería sustraída. La empresa agradeció a los usuarios que compartieron posibles avistamientos del rodado.

"En este momento no tenemos más información para compartir más allá de lo publicado en el informe policial", señaló un portavoz de Pabst. "Esperamos que quien haya logrado robar nuestro camión también sepa la importancia de mantener la cerveza fría", concluyó.