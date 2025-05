Cómo usar las pistolas Taser: Mercedes Rus instruyó a la Policía, preventores y personal de seguridad

En una resolución que se publicó en el Boletín Oficial, se establece cómo debe ser el uso de esta arma no letal y cuáles son los posibles riesgos para la salud de las personas. Por eso, la principal recomendación es disparar la electricidad hacia las áreas con mayor masa muscular del cuerpo humano y no en los ojos, entre algunas de las pautas. Además, el policía que la use debe tener 2 años de antigüedad en la fuerza y un civil 3 en la institución que se desempeñe como preventores y seguridad privada.

"Se deben evitar zonas del rostro, genitales, cuello y parte alta del torso, ya que en personas de bajo peso o delgadas, así como en niños, el uso inadecuado podría causar lesiones", advierte el protocolo que lleva la firma de la ministra Rus.