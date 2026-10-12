El truco de la pelotita de tenis en el lavarropas: por qué funciona y cuándo aplicarlo

Aunque a primera vista pueda parecer una idea extraña o poco habitual, la realidad detrás de este método tiene una sólida explicación lógica. Especialistas aseguran que no se necesitan productos químicos costosos para lograr que la ropa mantenga su textura original y prolongue su vida útil.

Por qué funciona el truco de la pelota de tenis en el lavarropas

El secreto de esta técnica radica principalmente en el efecto mecánico que genera la pelota al rebotar libremente dentro del tambor mientras el electrodoméstico está en funcionamiento.