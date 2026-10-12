El truco de la pelotita de tenis en el lavarropas: por qué funciona y cuándo aplicarlo

Un truco casero tan sencillo como efectivo ha ganado enorme popularidad entre los amantes de la limpieza: colocar una pelota de tenis dentro del lavarropas durante el ciclo de lavado o centrifugado.
Aunque a primera vista pueda parecer una idea extraña o poco habitual, la realidad detrás de este método tiene una sólida explicación lógica. Especialistas aseguran que no se necesitan productos químicos costosos para lograr que la ropa mantenga su textura original y prolongue su vida útil.
Por qué funciona el truco de la pelota de tenis en el lavarropas
El secreto de esta técnica radica principalmente en el efecto mecánico que genera la pelota al rebotar libremente dentro del tambor mientras el electrodoméstico está en funcionamiento.
- Evita el apelmazamiento del relleno: cuando se lavan camperas de pluma, chalecos, acolchados o almohadas, el relleno suele mojarse, volverse pesado y agruparse en las esquinas o en un solo sector de la prenda. Al rebotar en forma constante, la pelota golpea suavemente la tela, desarmando los grumos y distribuyendo el relleno de manera uniforme.
- Efecto suavizante natural: las colisiones repetidas de la pelota de tenis contra la ropa ejercen un "masaje" suave sobre las fibras textiles. Esto permite aflojar los tejidos de prendas pesadas como toallas o mantas sin recurrir a suavizantes químicos, los cuales muchas veces reducen la capacidad de absorción de la tela.
- Acelera el secado y reduce arrugas: durante el centrifugado o la etapa de secado, la pelota evita que las prendas grandes se amontonen y se peguen a las paredes del tambor. Al generar espacio entre la ropa, el aire y el agua circulan con mayor fluidez, reduciendo el tiempo total del proceso y previniendo las arrugas profundas.
Cuándo hacer este truco casero
- En el lavado de abrigo de invierno: es ideal para camperones sintéticos, abrigos con plumas o plumón y edredones pesados.
- En la limpieza de toallas y toallones: ayuda a que recuperen su esponjosidad habitual sin perder capacidad de secado.
- Durante la función de secado: si el lavarropas cuenta con ciclo de secado (o se utiliza secadora), incorporar dos o tres pelotas reduce sensiblemente el consumo energético al acelerar el proceso.
En pocas palabras
- Truco casero: la pelotita de tenis en el lavarropas cuida tus prendas.
- Efecto: evita apelmazamiento, suaviza y acelera el secado.
- Aplicación: ideal para abrigos, toallas y en función secado.
Resumen generado por Thinkindot AI