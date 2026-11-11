A los 76 años, falleció Marcos Camino, legendario acordeonista, fundador y pilar fundamental de Los Palmeras, la agrupación que transformó la cumbia santafesina en un fenómeno de alcance nacional e internacional.
La muerte de Marcos Camino: la estremecedora escena que encontró la Policía
La policía investiga la muerte de Marcos Camino, fundador de Los Palmeras, quien fue hallado sin vida en el estudio de la banda
Su partida provocó una inmediata conmoción no solo en la provincia de Santa Fe, donde era una figura entrañable, sino en toda la escena musical argentina.
El hecho se produjo en el inmueble ubicado sobre la calle Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte de la capital provincial, espacio que funcionaba como estudio y galpón logístico de la banda.
De acuerdo con las actuaciones policiales y las pericias iniciales, la intervención de las autoridades se derivó a partir del alerta generado por allegados de Marcos Camino que monitoreaban las cámaras de seguridad del predio.
Al advertir que el músico había ingresado a las instalaciones y no salía tras un tiempo prolongado, familiares directos y personal de la agrupación acudieron al lugar para verificar la situación. Al ingresar, hallaron al artista sin vida, constatándose posteriormente que se trató de un fallecimiento por ahorcamiento.
Con el correr de las horas, la reconstrucción de los hechos aportó mayor contexto sobre las circunstancias personales que rodeaban al músico antes del desencadenamiento.
Trascendió que Camino atravesaba un momento de extrema complejidad en su salud tras haber recibido recientemente el diagnóstico de una enfermedad terminal.
Esta situación habría impactado severamente en su estado anímico en los días previos al desenlace, según lo expresado por fuentes cercanas al entorno de la banda y comunicadores locales.
La confirmación del deceso generó una incontable ola de manifestaciones de dolor entre colegas, personalidades del ámbito de la cultura y generaciones de seguidores que crecieron con su música.
Marcos Camino no solo fue el ejecutor del acordeón que definió el sonido distintivo de Los Palmeras durante más de cinco décadas, sino también un gestor incansable y un referente ineludible del patrimonio popular santafesino.
Su legado musical y su huella en la identidad de la región perdurarán en la memoria colectiva, enmarcados por el respetuoso pesar con el que su público despide a uno de sus máximos íconos.
En pocas palabras
- Falleció Marcos Camino: a los 76 años, murió el legendario fundador de Los Palmeras.
- Investiga la Policía: el músico fue hallado sin vida en el estudio de la banda, ubicado en Santa Fe.
- Contexto de Salud: Camino atravesaba un complejo momento de salud tras un diagnóstico terminal.