La muerte de Marcos Camino: la estremecedora escena que encontró la Policía

De acuerdo con las actuaciones policiales y las pericias iniciales, la intervención de las autoridades se derivó a partir del alerta generado por allegados de Marcos Camino que monitoreaban las cámaras de seguridad del predio.

Al advertir que el músico había ingresado a las instalaciones y no salía tras un tiempo prolongado, familiares directos y personal de la agrupación acudieron al lugar para verificar la situación. Al ingresar, hallaron al artista sin vida, constatándose posteriormente que se trató de un fallecimiento por ahorcamiento.

Con el correr de las horas, la reconstrucción de los hechos aportó mayor contexto sobre las circunstancias personales que rodeaban al músico antes del desencadenamiento.

Trascendió que Camino atravesaba un momento de extrema complejidad en su salud tras haber recibido recientemente el diagnóstico de una enfermedad terminal.

Esta situación habría impactado severamente en su estado anímico en los días previos al desenlace, según lo expresado por fuentes cercanas al entorno de la banda y comunicadores locales.

La confirmación del deceso generó una incontable ola de manifestaciones de dolor entre colegas, personalidades del ámbito de la cultura y generaciones de seguidores que crecieron con su música.

Marcos Camino no solo fue el ejecutor del acordeón que definió el sonido distintivo de Los Palmeras durante más de cinco décadas, sino también un gestor incansable y un referente ineludible del patrimonio popular santafesino.

Su legado musical y su huella en la identidad de la región perdurarán en la memoria colectiva, enmarcados por el respetuoso pesar con el que su público despide a uno de sus máximos íconos.