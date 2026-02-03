En castillos de Alemania tocará el piano la mendocina de prestigio internacional Dora De Marinis

Dora De Marinis1.jpg Dora De Marinis llevará música académica argentina y latinoamericana a dos castillos de Alemania.

Lejos de optar por un programa ecléctico, la pianista eligió una propuesta clara y contundente ya que todo el repertorio estará dedicado exclusivamente a la música argentina y latinoamericana, reafirmando una línea estética y política que ha sostenido a lo largo de décadas.

Cada una de estas presentaciones será, además, una oportunidad para dialogar con públicos europeos desde una identidad musical propia, anclada en el nacionalismo, el romanticismo y las corrientes neoclásicas del continente.

En castillos de Alemania sonará música con identidad

El programa que Dora De Marinis llevará a castillos de Alemania incluye obras de compositores fundamentales del repertorio argentino, muchos de ellos presentes también en sus discos grabados a lo largo de su carrera. Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Luis Gianneo y Juan José Castro forman parte de esta selección que recorre distintas vertientes de la música académica nacional.

A este corpus se suma el estreno de una obra de Miguel Bareilles, un joven compositor argentino radicado en Alemania. Se trata de un preludio de carácter profundamente romántico que tendrá en estas presentaciones su primera audición pública.

El repertorio latinoamericano se completa con las Bachianas Brasileiras N°4 de Heitor Villa-Lobos, interpretadas de manera íntegra, y la célebre “Balada mexicana” de Manuel M. Ponce, una obra de gran lirismo y potencia expresiva que la pianista seleccionó especialmente para sus conciertos europeos.

Castillo de Alemania donde tocará Dora De Marinis La sala de conciertos del castillo Vietgest, ubicado en Rostock, Alemania, donde tocará la pianista mendocina Dora De Marinis.

Todo el programa, según explica la propia De Marinis, comparte una impronta estética común: “Tiene características nacionalistas, románticas, neorrománticas o neoclásicas”, señala en contacto con Diario UNO, subrayando la coherencia conceptual de la propuesta.

Pero hay una obra que ocupa un lugar central y emocional dentro del concierto, y que Dora De Marinis define como el verdadero broche de oro de la gira.

La memoria presente también en la música académica

Se trata de una composición de la autora argentina Nelly Gómez, concebida como un homenaje a los 30.000 desaparecidos y sobrevivientes de la última dictadura militar. La obra consta de dos partes: un preludio y el homenaje propiamente dicho.

Dora De Marinis ya interpretó esta pieza en otras oportunidades en Buenos Aires, pero será la primera vez que se escuche en Europa. El estreno en castillos de Alemania adquiere así una dimensión especial, al llevar al continente europeo una reflexión musical sobre uno de los períodos más oscuros de la historia argentina reciente.

“La música clásica está en deuda con ese período”, considera la pianista. Y afirma: “No existe una obra de estas características dedicada a una época tan sombría de nuestra historia. Creo que esa deuda se ha empezado a saldar con la obra de Nelly Gómez”.

Dora De Marinis portada (2).jpg Además de los conciertos en Alemania, la pianista tocará en marzo en Barcelona, donde también presentará un nuevo libro suyo. Foto: Gentileza Dora De Marinis

La inclusión de esta pieza no es un gesto aislado, sino parte de una mirada artística comprometida que entiende a la música no solo como expresión estética sino también como herramienta de memoria y conciencia histórica.

En ese sentido, el estreno europeo en concierto se convierte en un acto cultural y político que interpela desde el arte a públicos que muchas veces desconocen la historia latinoamericana.

Una agenda internacional sin límites

Lejos de tratarse de un episodio aislado en la carrera musical de Dora de Marinis, su gira por Alemania se inscribe dentro de una intensa agenda internacional que la pianista mendocina mantiene activa durante todo el año.

En marzo tiene previsto en la ciudad española de Barcelona ofrecer un nuevo concierto y presentar un libro que escribió dedicado al pianista y pedagogo Luiz de Moura Castro, ampliando su labor también al campo de la divulgación musical.

En julio participará de un concierto con obras de compositores argentinos organizado por la Academia Nacional de Bellas Artes, en forma conjunta con el Fondo Nacional de las Artes, reforzando su vínculo con las principales instituciones culturales del país. Ella, quien lleva una década radicada en la capital del país.

Autora. Dora De Marinis presenta hoy en la Feria porteña su libro. Además de pianista, De Marinis es investigadora y docente de la música académica argentina y latinoamericana.

Más adelante, en octubre formará parte de la décima edición del Festival de Música de Cámara de Guadalajara de Buga, en Colombia, consolidando su presencia en uno de los encuentros más relevantes del circuito latinoamericano de música académica.

A los 78 años, Dora De Marinis continúa demostrando que la música no entiende de edades; y que la identidad, la memoria y el compromiso pueden viajar tan lejos como el sonido de un piano en un castillo alemán.