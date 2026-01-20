El cuadro robado por los nazis y que vale 250.000 euros: fue encontrado en Argentina

En el caso de Retrato de una Dama, este quedó en poder de Friedrich Kadgien, que fuese asesor económico de Adolf Hitler y uno de los responsables de que muchos bienes robados por el nazismo llegaran a América del Sur.

Una vez derrotado el nazismo, Kadgien huyó a Río de Janeiro y luego se trasladó a Buenos Aires, en donde contrajo dos matrimonios y tuvo seis hijos entre ambos. Justamente en la casa de una de sus hijas, en Mar del Plata, fue donde se encontró el cuadro, que ahora está siendo reclamado por Marei von Saher, nuera del galerista y verdadero dueño del cuadro.

cuadros2

El papel de la Justicia argentina en el hallazgo del cuadro

En agosto del 2025, luego que un medio constatara que el cuadro se encontraba en una casa de Mar del Plata que se encontraba a la venta, Interpol Argentina y la Dirección General de Aduanas (DNA) intervinieron y realizaron diferentes allanamientos.

Semanas después, tras haber comprobado la existencia del cuadro, el fiscal federal Carlos Martínez imputó a la hija del nazi y a su pareja por encubrimiento agravado.

Pero la investigación no terminó allí, sino que se peritó el cuadro para comprobar su verdadero origen. Así fue que los especialistas de la Academia Nacional de Bellas Artes, Ángel Miguel Navarro y Alejo Gabriel Lo Russo, realizaron durante semanas diversos peritajes y comprobaron que su creador fue el pintor italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, conocido como "Il Pitocchetto" y que la obra podría valer 250.000 euros.