Entre los hallazgos se encuentra la Ziegelgasse, una calle medieval que conectaba las casas y talleres de artesanos. A diferencia de las viviendas del centro de la ciudad, estas construcciones eran modestas. El descubrimiento de la estructura intacta de esta calle se considera importante, ya que la mayoría de las calles medievales fueron alteradas por la infraestructura moderna.

Una zona de 42 metros de ancho se reservó para talleres, hornos y otras actividades artesanales, posiblemente como medida de seguridad contra incendios. Juguetes medievales aparecieron en excavaciones previas, pero nunca en tal cantidad como en este taller de cerámica.

El descubrimiento del taller de cerámica especializado

taller medieval

Los arqueólogos identificaron hornos de cerámica de los siglos XIII y XIV, los primeros documentados en Freiburg. Dentro de uno encontraron fragmentos de más de 40 figurillas de arcilla: mujeres con tocados, hombres con gorros, caballos y madres con niños.

"Un artesano a principios del siglo XIV parece haberse especializado en producir juguetes de arcilla", explicó Dr. Jenisch. Benjamin Hamm, líder de la excavación, considera que las figurillas muestran que más allá de la guerra y la peste, había espacio para la alegría infantil.

Los juguetes medievales destacan que los niños del siglo XIV jugaron e imaginaron como los de hoy. "Estos hallazgos nos dan una mirada a la vida cotidiana que las fuentes escritas no pueden proporcionar", reflexionó Dr. Jenisch.