Este viernes se completó el cuadro de semifinalistas del Masters de Shanghai, con dos partidos de cuartos de final, donde dio la nota el español Rafael Jódar, que se impuso al noruego Casper Ruud, sumándose a su compatriota Alejandro Davidovich Fokina en la próxima instancia.
Masters de Shanghai: se completó el cuadro de semifinales con el triunfazo de Jódar sobre Casper Ruud
Este viernes dio la nota de los cuartos de final del Masters de Shanghai Rafael Jódar, que derrotó a Ruud sumando otro español a las semifinales
Rafael Jódar (13° en el ranking ATP) se impuso 4-6, 6-4 y 6-3, luego de 2 horas 20 minutos de juego al noruego Casper Ruud (24°) y enfrentará en las semifinales al ruso Daniil Medverev (6°), que en el otro encuentro de la ronda, se impuso al estadounidense Tommy Paul (18°) por 6-3, 1-6 y 6-3, tras 2 horas 08 minutos.
En la otra llave del Masters 1000 chino se medirán el alemán Alexander Zverev y el español Alejandro Davidovich Fokina.
Jódar: el más joven en entrar a la semifinal del Masters de Shanghai
Rafael Jódar, de 20 años, se convirtió en el semifinalista más joven en la historia del torneo. El madrileño ganó este año su primer título ATP 250 en Marrakech y fue finalista del ATP 500 en Washington corre ahora con muchas chances de jugar las Finales ATP 2026, que se llevará a cabo del 15 al 22 de noviembre de 2026 en las canchas duras cubiertas en el Inalpi Arena de Turín, Italia , por sexta vez consecutiva.
"Estoy muy feliz por cómo está saliendo la temporada. Creo que he mostrado un nivel muy alto, aunque me quedan muchas cosas por mejorar. Eso es positivo, porque significa que puedo convertirme en un jugador más completo en el futuro. He ganado muchos partidos en mi primer año en el ATP Tour, y quedan todavía algunos torneos. Intentaré dar lo mejor en los siguientes partidos porque queda mucho camino por recorrer", dijo Jódar luego del partido.
Daniil Medverev será un duro obstáculo para Jódar
Daniil Medvedev regresó por sus fueros a las semifinales del Masters 1000 chino por segundo año consecutivo. El campeón de 2019 resistió un partido abierto a Tommy Paul para decir presente en el evento que cerrará la gira asiática.
"Hoy estuve algo inestable pero el tercer set fue bueno", reconoció Medvedev, que no celebra un título de este nivel desde su triunfo en la tierra batida de Roma en 2023.
En pocas palabras
- Masters de Shanghai: Se completaron los cuartos de final con la victoria de Rafael Jódar sobre Casper Ruud.
- Semifinales definidas: Jódar enfrentará a Daniil Medvedev, quien venció a Tommy Paul.
- Jódar hace historia: Con 20 años, es el semifinalista más joven del torneo.