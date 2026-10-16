Masters de Shanghai: se completó el cuadro de semifinales con el triunfazo de Jódar sobre Casper Ruud

Daniil Medverev se impuso al estadounidense Tommy Paul y está entre los cuatro mejores del Masters de Shanghai.

Jódar: el más joven en entrar a la semifinal del Masters de Shanghai

Rafael Jódar, de 20 años, se convirtió en el semifinalista más joven en la historia del torneo. El madrileño ganó este año su primer título ATP 250 en Marrakech y fue finalista del ATP 500 en Washington corre ahora con muchas chances de jugar las Finales ATP 2026, que se llevará a cabo del 15 al 22 de noviembre de 2026 en las canchas duras cubiertas en el Inalpi Arena de Turín, Italia , por sexta vez consecutiva.

"Estoy muy feliz por cómo está saliendo la temporada. Creo que he mostrado un nivel muy alto, aunque me quedan muchas cosas por mejorar. Eso es positivo, porque significa que puedo convertirme en un jugador más completo en el futuro. He ganado muchos partidos en mi primer año en el ATP Tour, y quedan todavía algunos torneos. Intentaré dar lo mejor en los siguientes partidos porque queda mucho camino por recorrer", dijo Jódar luego del partido.

Daniil Medverev será un duro obstáculo para Jódar

Daniil Medvedev regresó por sus fueros a las semifinales del Masters 1000 chino por segundo año consecutivo. El campeón de 2019 resistió un partido abierto a Tommy Paul para decir presente en el evento que cerrará la gira asiática.

"Hoy estuve algo inestable pero el tercer set fue bueno", reconoció Medvedev, que no celebra un título de este nivel desde su triunfo en la tierra batida de Roma en 2023.