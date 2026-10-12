Carlos Alcaraz perdió en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái y tuvo consecuencias en el ranking

Este triunfo de Bergs fue especialmente festejado por Zverev, ya que gracias a este resultado se aseguró terminar el año como número 1 del mundo, algo que parecía improbable teniendo en cuenta el impresionante dominio de Alcaraz y de Sinner desde 2024.

Sin embargo, el alemán aprovechó a la perfección las lesiones que mantuvieron varios meses alejados de las canchas durante este 2026 al español y al italiano.

Alcaraz se perdió gran varios torneos de Masters 1000, además de Roland Garros y Wimbledon, por una lesión en una de sus muñecas.

En este Masters de Shanghái, el alemán Alexander Zverev se encuentra en los octavos de final, donde se enfrentará con el kazajo Aleksandr Búblik (19°).

Otros resultados del Masters de Shanghái

Este lunes se registraron en el cuadro de singles masculino los siguientes resultados: