La caída del español Carlos Alcaraz(número 3 ATP) ante el belga Zizou Bergs, en la tercera ronda del Masters 1000 chino, le permitió que el alemán Alexander Zverev se asegure el primer puesto del escalafón hasta el cierre de la presente temporada del ATP Tour.
Carlos Alcaraz perdió en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái y tuvo consecuencias en el ranking
Carlos Alcaraz cayó frente a Zizou Bergs, frenó al español la posibilidad de trepar en el ranking ATP, y aseguró el número uno a su máximo rival
Carlos Alcaraz cayó este lunes frente a Bergs en sets corridos, con parciales de 7-5 y 7-6(4), luego de dos horas y dos minutos de juego y se despidió del Masters de Shanghái.
Bergs le ganó a Alcaraz y festejó Zverev
Con esta victoria, Bergs avanzó a los octavos de final en el tercer Masters 1000 de la temporada, instancia en la que se medirá con el ganador del partido entre el estadounidense Tommy Paul (15°) y el francés Valentin Vacherot (17°), que es el campeón defensor.
Este triunfo de Bergs fue especialmente festejado por Zverev, ya que gracias a este resultado se aseguró terminar el año como número 1 del mundo, algo que parecía improbable teniendo en cuenta el impresionante dominio de Alcaraz y de Sinner desde 2024.
Sin embargo, el alemán aprovechó a la perfección las lesiones que mantuvieron varios meses alejados de las canchas durante este 2026 al español y al italiano.
Alcaraz se perdió gran varios torneos de Masters 1000, además de Roland Garros y Wimbledon, por una lesión en una de sus muñecas.
En este Masters de Shanghái, el alemán Alexander Zverev se encuentra en los octavos de final, donde se enfrentará con el kazajo Aleksandr Búblik (19°).
Otros resultados del Masters de Shanghái
Este lunes se registraron en el cuadro de singles masculino los siguientes resultados:
- El canadiense Felix Auger- Aliassime le ganó 6-3, 4-0, 6-1 al español Pablo Carreño Busta (01h 59' 44'')
- El ruso Daniil Medvedev se impuso 6-2 y 6-3 al checo Dalibor Svrcina (Q) (01h 14' 34'')
- El neerlandés Botic van de Zandschulp ganó 7-5 y 6-4 al francés Arthur Fils (01h 39' 36'')
- El griego Stefanos Tsitsipas superó 3-6, 7-5, 6-2 al estadounidense Taylor Fritz (02h 13' 32'')
- Rafael Jodar (España) derrotó 4-6, 7-6(2), y 6-4 a Jiri Lehecka (Rep. Checa) (02h 42' 18'')
- Casper Ruud (Noruega) se impuso 6-4 y 7-6(3) a Learner Tien (Estados Unidos) (01h 42' 35'')
- Tommy Paul (Estados Unidos ) venció 6-4 y 6-2 a Valentin Vacherot (Polonia) (01h 24' 38'')
En pocas palabras
- Alcaraz perdió: Carlos Alcaraz cayó ante Zizou Bergs en el Masters de Shanghái.
- Consecuencias en el ranking: La derrota le permitió a Alexander Zverev asegurar el número uno del ATP.
- Contexto del Masters: Zverev avanza en el torneo y se enfrentará a Aleksandr Búblik.