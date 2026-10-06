Mientras Sinner sigue lesionado y Zverev subirá al número uno, Alcaraz y Djokovic volvieron a ganar en el ATP Tour

Finalmente, adelantó: “Haré todo lo posible para volver al 100%. Les agradezco por el apoyo y espero verlos muy, muy pronto en la cancha de nuevo”.

Alcaraz y Djokovic volvieron a ser campeones

El mismo día en el que Sinner anunció que no jugará hasta 2027, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic volvieron a ganar títulos en el ATP Tour para ratificar sus aspiraciones de seguir peleando por los primeros lugares.

Alcaraz se coronó en Tokio, donde era el máximo favorito, al superar en la final al checo Jiri Lehecka por 7-6 y 6-4 y Nole se quedó con el título en Pekín por séptima vez tras ganarle al australiano Alex De Minaur por 7-6, 0-1 y abandono.

Alexander Zverev será número uno

Debido a la lesión en una de sus rodillas, Sinner estará más de 5 meses inactivo en caso de volver para inicios de la temporada 2027 y, además, perderá el número 1 del mundo en los próximos años.

El gran candidato a relevarlo en dicho lugar es el alemán Alexander Zverev, que este año consiguió sus primeros dos títulos de Grand Slam en Roland Garros y el US Open.

Incluso el alemán tiene prácticamente asegurado finalizar la temporada en la cima del ranking. La única manera de que esto no ocurra es que el jugador bávaro no sume más puntos y que Alcaraz gane los Masters de Shanghái y París, el ATP Finals en Turín y varios torneos antes de que termine el año.

Durante el 2026, Sinner disputó 9 torneos, de los cuales ganó 6 (Wimbledon y los Masters de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma), mientras que solo perdió tres partidos: las semis del Abierto de Australia contra Djokovic, los cuartos de final del de Doha ante el checo Jakub Mensik y la segunda ronda de Roland Garros frente a Juan Manuel Cerúndolo.