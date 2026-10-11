Cómo quedó Francisco Cerúndolo en el ranking ATP tras ser eliminado en el Masters 1000 de Shanghai

Este triunfo, además, fue el primero para Mensik en su historial frente a Cerúndolo, ya que el mejor jugador argentino del momento e le había ganado los tres cruces previos (Beijing 2024, Madrid 2025 y Beijing 2026).

Sin argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

Con este resultado ya no quedan argentinos en el Masters 1000 de Shanghai, debido a que este sábado Tomás Etcheverry (28), Sebastián Baéz, Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli perdieron sus respectivos partidos correspondientes a la segunda ronda.

En lo que respecta a los candidatos, se destaca el triunfo del alemán Alexander Zverev (1), quien derrotó en tres sets al francés Quentin Halys y está cada vez más cerca de asegurarse terminar el año como número 1 del mundo.

Cómo quedó Francisco Cerúndolo en el ranking ATP

Francisco Cerúndolo ocupa el puesto 20 en el live ranking del ATP Tour y sigue siendo el mejor argentino pese a haber sido eliminado en Shanghai.

Etcheverry (31), Navone (44), Báez (49), Tirante (50), Juanma Cerúndolo (54), Burruchaga (61), Díaz Acosta (69), Ugo (71) y Trungelliti (89) son los otros argentinos del Top 100.