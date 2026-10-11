Cómo quedó Francisco Cerúndolo en el ranking ATP tras ser eliminado en el Masters 1000 de Shanghai

Francisco Cerúndolo (preclasificado 21) cayó en tres sets ante el checo Jakub Mensik (13) por la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghai, que ya no cuenta con representantes nacionales.
Francisco Cerúndolo cayó ante el checo Jakub Mensik por la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghai.
Francisco Cerúndolo (preclasificado 21) cayó en tres sets ante el checo Jakub Mensik (13) por la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghai, que ya no cuenta con representantes nacionales.
Cerúndolo, que este viernes le había ganado al ruso Roman Safiullin, perdió 6-3, 3-6 y 6-2 luego de una hora y 58 minutos de juego, volverá de todos modos al tio 20 del ranking de la ATP.
Mensi consiguió meterse en los octavos de final del octavo Masters 1000 de la temporada, donde se enfrentará con el francés Arthur Gea, quien dio una de las sorpresas al eliminar al estadounidense Ben Shelton (3).
Este triunfo, además, fue el primero para Mensik en su historial frente a Cerúndolo, ya que el mejor jugador argentino del momento e le había ganado los tres cruces previos (Beijing 2024, Madrid 2025 y Beijing 2026).
Con este resultado ya no quedan argentinos en el Masters 1000 de Shanghai, debido a que este sábado Tomás Etcheverry (28), Sebastián Baéz, Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli perdieron sus respectivos partidos correspondientes a la segunda ronda.
En lo que respecta a los candidatos, se destaca el triunfo del alemán Alexander Zverev (1), quien derrotó en tres sets al francés Quentin Halys y está cada vez más cerca de asegurarse terminar el año como número 1 del mundo.
Francisco Cerúndolo ocupa el puesto 20 en el live ranking del ATP Tour y sigue siendo el mejor argentino pese a haber sido eliminado en Shanghai.
Etcheverry (31), Navone (44), Báez (49), Tirante (50), Juanma Cerúndolo (54), Burruchaga (61), Díaz Acosta (69), Ugo (71) y Trungelliti (89) son los otros argentinos del Top 100.