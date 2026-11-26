En el apartado fotográfico, el Motorola G06 presenta una cámara principal de 50 MP, diseñada para capturar imágenes con buen nivel de detalle en condiciones de iluminación adecuadas. En la parte frontal incorpora una cámara de 8 MP, destinada a selfies y videollamadas. Además, su sistema de audio compatible con Dolby Atmos brinda una experiencia sonora envolvente al reproducir música, películas y otros contenidos multimedia.

Por último, uno de sus puntos destacados es la autonomía. Integra una batería de 5.200 mAh, que ofrece capacidad para acompañar distintas actividades durante la jornada, aunque la duración depende del uso y la configuración del equipo. Este teléfono se carga al 100% en 150 minutos. Además, dispone de carga rápida de 10 W.

En lo que respecta al precio, por el Black Friday, Mercado Libre ofrece el Motorola G06 a $232.964, alcanzando así una rebaja del 16%. Lo único a tener en cuenta de esta oferta es que la misma estará vigente hasta agotar stock. Si querés adquirirlo, podés hacerlo en este link.