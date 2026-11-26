Este próximo viernes se celebra el Black Friday y Mercado Libre ya se adelantó con ofertas tecnológicas de todo tipo. En este caso, la empresa liquida uno de los celulares Motorola gama económica más completos del mercado. Se trata de un teléfono completísimo, con Android 15 y una cámara premium, que está con una considerable rebaja.
Mercado Libre se anticipa al Black Friday y liquida este teléfono Motorola de 64 GB con Android 15 y una cámara de 50 MP
Si estabas por cambiar tu teléfono, aprovechá esta oferta de Mercado Libre en uno de los celulares Motorola más vendidos
Black Friday en Mercado Libre: el teléfono Motorola que apenas supera los $200.000
En las últimas horas, Mercado Libre sorprendió a todos rebajando el Motorola G06, un teléfono pensado para quienes buscan un dispositivo funcional para las actividades cotidianas. Cuenta con una pantalla de 6,88 pulgadas, un tamaño que permite disfrutar de videos, navegar por internet, utilizar redes sociales y leer contenidos con comodidad. Su sistema operativo es Android 15, que ofrece acceso a las aplicaciones y herramientas del ecosistema de Google.
En cuanto al rendimiento, incorpora un procesador MediaTek Helio G81 Extreme, acompañado por 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Esta combinación permite realizar tareas habituales, como enviar mensajes, consultar redes sociales, navegar y utilizar aplicaciones de uso diario. Su capacidad de almacenamiento también permite guardar fotografías, videos y documentos.
En el apartado fotográfico, el Motorola G06 presenta una cámara principal de 50 MP, diseñada para capturar imágenes con buen nivel de detalle en condiciones de iluminación adecuadas. En la parte frontal incorpora una cámara de 8 MP, destinada a selfies y videollamadas. Además, su sistema de audio compatible con Dolby Atmos brinda una experiencia sonora envolvente al reproducir música, películas y otros contenidos multimedia.
Por último, uno de sus puntos destacados es la autonomía. Integra una batería de 5.200 mAh, que ofrece capacidad para acompañar distintas actividades durante la jornada, aunque la duración depende del uso y la configuración del equipo. Este teléfono se carga al 100% en 150 minutos. Además, dispone de carga rápida de 10 W.
En lo que respecta al precio, por el Black Friday, Mercado Libre ofrece el Motorola G06 a $232.964, alcanzando así una rebaja del 16%. Lo único a tener en cuenta de esta oferta es que la misma estará vigente hasta agotar stock. Si querés adquirirlo, podés hacerlo en este link.