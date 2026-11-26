El problema comenzó cuando la entonces Unión Soviética desvió los ríos Amu Daria y Sir Daria, que alimentaban el mar de Aral, para abastecer grandes proyectos de irrigación agrícola, especialmente destinados al cultivo de algodón. Al recibir cada vez menos agua, el lago fue retrocediendo hasta convertirse en un extenso desierto salino.

Científicos españoles proponen recuperarlo para frenar las emisiones

Los investigadores calcularon que, desde 1960, los sedimentos que quedaron expuestos liberaron aproximadamente 748 millones de toneladas de CO. Bajo esa superficie seca permanece almacenada una cantidad de carbono que podría terminar en la atmósfera si continúa el proceso de degradación.

Según el estudio, volver a cubrir con agua una parte importante del antiguo lecho permitiría evitar la emisión de otras 605 millones de toneladas de CO. Es una cantidad equivalente a casi tres años de emisiones actuales de gases de efecto invernadero de España.

La explicación está en lo que ocurre debajo de la superficie. Mientras el fondo de un lago permanece cubierto de agua, parte de la materia orgánica queda protegida del contacto con el oxígeno. Cuando el agua desaparece, los microorganismos comienzan a descomponer esos restos y liberan el carbono acumulado durante décadas. En otras palabras, el antiguo lago se convierte en una fuente de CO.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo realizó una expedición en 2022. Los investigadores recogieron muestras de sedimentos a lo largo del antiguo lecho del mar y las analizaron en laboratorio. También utilizaron mediciones de emisiones y datos satelitales para reconstruir cómo había cambiado el almacenamiento de carbono desde que comenzó la desecación.

Los científicos proponen recurrir a los mercados de carbono. Su estimación es que evitar esas emisiones podría generar entre 3.600 y 18.000 millones de dólares en créditos comercializables. Ese dinero permitiría atraer inversiones internacionales para mejorar los sistemas de riego y reducir la cantidad de agua que se pierde antes de llegar a los cultivos.

De hecho, los investigadores calculan que una inversión de unos 9.700 millones de dólares en mejoras de gestión hídrica podría permitir recuperar aproximadamente el 50% de la superficie que tenía el mar de Aral en 1960.