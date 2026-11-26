Durante décadas, el mar de Aral fue uno de los lagos más grandes del planeta. Tenía una superficie de unos 68.000 kilómetros cuadrados, albergaba una importante actividad pesquera y era una fuente de vida para las comunidades de Kazajistán y Uzbekistán. Pero en los años 60 comenzó a desaparecer.
Ahora, un grupo de científicos españoles plantea una alternativa para recuperar parte de aquel ecosistema y, al mismo tiempo, evitar que cientos de millones de toneladas de dióxido de carbono lleguen a la atmósfera.
Desviaron dos ríos para cultivar algodón y provocaron la desaparición del mar de Ara
La propuesta parte de una investigación liderada por el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC), publicada en julio de 2026 en la revista científica Science. El trabajo descubrió que la desaparición del lago no solo provocó una catástrofe ecológica, sino que también convirtió su antiguo fondo en una enorme fuente de emisiones.
El problema comenzó cuando la entonces Unión Soviética desvió los ríos Amu Daria y Sir Daria, que alimentaban el mar de Aral, para abastecer grandes proyectos de irrigación agrícola, especialmente destinados al cultivo de algodón. Al recibir cada vez menos agua, el lago fue retrocediendo hasta convertirse en un extenso desierto salino.
Científicos españoles proponen recuperarlo para frenar las emisiones
Los investigadores calcularon que, desde 1960, los sedimentos que quedaron expuestos liberaron aproximadamente 748 millones de toneladas de CO. Bajo esa superficie seca permanece almacenada una cantidad de carbono que podría terminar en la atmósfera si continúa el proceso de degradación.
Según el estudio, volver a cubrir con agua una parte importante del antiguo lecho permitiría evitar la emisión de otras 605 millones de toneladas de CO. Es una cantidad equivalente a casi tres años de emisiones actuales de gases de efecto invernadero de España.
La explicación está en lo que ocurre debajo de la superficie. Mientras el fondo de un lago permanece cubierto de agua, parte de la materia orgánica queda protegida del contacto con el oxígeno. Cuando el agua desaparece, los microorganismos comienzan a descomponer esos restos y liberan el carbono acumulado durante décadas. En otras palabras, el antiguo lago se convierte en una fuente de CO.
Para llegar a estas conclusiones, el equipo realizó una expedición en 2022. Los investigadores recogieron muestras de sedimentos a lo largo del antiguo lecho del mar y las analizaron en laboratorio. También utilizaron mediciones de emisiones y datos satelitales para reconstruir cómo había cambiado el almacenamiento de carbono desde que comenzó la desecación.
Los científicos proponen recurrir a los mercados de carbono. Su estimación es que evitar esas emisiones podría generar entre 3.600 y 18.000 millones de dólares en créditos comercializables. Ese dinero permitiría atraer inversiones internacionales para mejorar los sistemas de riego y reducir la cantidad de agua que se pierde antes de llegar a los cultivos.
De hecho, los investigadores calculan que una inversión de unos 9.700 millones de dólares en mejoras de gestión hídrica podría permitir recuperar aproximadamente el 50% de la superficie que tenía el mar de Aral en 1960.
En pocas palabras
- Científicos españoles proponen: Recuperar el mar de Aral para evitar la emisión de cientos de millones de toneladas de CO₂.
- Contexto ecológico: La desaparición del lago provocó una catástrofe y convirtió su fondo en fuente de emisiones.
- Solución financiera: Se sugiere recurrir a mercados de carbono para obtener fondos destinados a mejoras hídricas.