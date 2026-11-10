El papa León XIV continúa su agenda en Córdoba con un encuentro en la Catedral

Ofreció sus primeras palabras a los fieles en la plaza Independencia

Ya en la plaza Independencia de Montevideo y tras escuchar al coro nacional, el presidente uruguayo le dio la bienvenida a América Latina. "Bienvenido a esta patria grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos. Bienvenido, querido amigo, al Uruguay”, expresó el presidente Yamandú Orsi, quien hizo hincapié en la paz regional y la convivencia política de Uruguay.

“Es de los pocos rincones del mundo que no tienen guerras entre países. Lo recibe este país en que distintos partidos políticos, juntos con nuestro pueblo, podemos centrarnos en nuestra plaza, en paz, a ofrecerle este abrazo de bienvenida”, sumó durante su breve discurso.

Fue saludado por la vicepresidenta Carolina Cosse, los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou.

Luego el Papa habló de la buena convivencia con los demás. "El futuro de la humanidad se fragua con la familia y el bien común incluye incorporar a las generaciones futuras, brindarles oportunidades laborales. El trabajo debe estar en función del hombre y no al revés", destacó.

"El desarrollo de las tecnologías, como la IA, debe facilitar las tareas a las personas y no que ellas se vean reducidas a una pieza prescindible. El valor de una persona no puede medirse por lo que produce o por su trabajo, por las posibilidades de valerse por sí misma. Su dignidad no debe ser registrada en ningún lado", añadió.

En relación a la salud pública, el Santo Padre expresó: "Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos que tenga, es una responsabilidad que interpela a toda la sociedad”.

Le dedicó un párrafo especial al tema del suicidio, sobre todo en ese país que tiene la tasa más alta de la región: en 2025 hubo 19,16 muertos por cada 100.000, según cifras del Ministerio de Salud. "La dolorosa realidad del suicidio requiere atención sanitaria, vínculos familiares y cercanía de la comunidad", dijo.

"Quien todavía no ha nacido pertenece ya a la familia humana y al futuro de su pueblo”, afirmó en relación al aborto que rige en Uruguay desde el 2012, ley que fue ratificada por el actual presidente.

Anteriormente había resaltado la matriz energética de Uruguay, "que hoy se apoya casi enteramente en fuentes renovables”, teniendo en cuenta el calentamiento climático global y el fenómeno El Niño que ha causado devastadoras inundaciones y sequías.