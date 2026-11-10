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León XIV agradeció el recibimiento de los argentinos desde el balcón del Arzobispado de Córdoba

El papa León XIV en la Catedral de Córdoba.

El papa León XIV en la Catedral de Córdoba.

El papa León en Córdoba.

El papa León en Córdoba.

El papa León en Córdoba.

El papa León en Córdoba.

El papa León Llegó Córdoba.

El papa León Llegó Córdoba.

El Papa llega Córdoba y saluda a sus fieles.

El Papa llega Córdoba y saluda a sus fieles.

El papa León en Córdoba.

El papa León en Córdoba.

El papa León llegó a Córdoba.

El papa León llegó a Córdoba.

La misa del papa León XIV en Palermo.

La misa del papa León XIV en Palermo.

Millones de fieles recibieron al papa León XVI.

Millones de fieles recibieron al papa León XVI.

El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, le entrega un cuadro al papa León XIV.

El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, le entrega un cuadro al papa León XIV.

Tras pasar por la UCA el Papa se reunió con líderes de las comunidades religiosas.

Tras pasar por la UCA el Papa se reunió con líderes de las comunidades religiosas.

El Papa en la Universidad Católica Argentina.

El Papa en la Universidad Católica Argentina.

Misa papa León 6
La misa del papa León XIV en Palermo.

La misa del papa León XIV en Palermo.

La misa del papa León XIV en Palermo.

La misa del papa León XIV en Palermo.

papa leon misa
Millones de fieles recibieron al papa León XVI.

Millones de fieles recibieron al papa León XVI.

El papa León XIV en el Cottolengo Don Orione. Saluda a Marta Torrres, una de las residentes del Cottolengo Don Orione.

El papa León XIV en el Cottolengo Don Orione. Saluda a Marta Torrres, una de las residentes del Cottolengo Don Orione.

El papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.

El papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.

El papa León XIV en la Argnetina.

El papa León XIV en la Argnetina.

papa leon xiv en argentina

El papa León XIV sigue con sus actividades en su gira por Argentina. El domingo fue recibido por Javier Milei y este lunes encabezó una misa multitudinaria

Diario UNO | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

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