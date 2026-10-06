Histórico referente y multicampeón con Boca cuestionó al Dibu Martínez: "Tiene que ser un ejemplo"

Además, con su selección, ganó la Copa América en 2001; el colombiano habló sobre el Dibu analizó su actuar y sus palabras fueron contundentes ya que cargó sobre las maneras que tiene el argentino bajo los tres palos: "Es su estilo".

"Solamente que yo digo: cuando tú eres el arquero de Argentina y los niños quieren ser como el arquero de Argentina, tienes que guardar un estilo y un comportamiento que lleve la altura de un arquero que representa a todos los argentinos", explicó el ex arquero.

Álvaro Montero es el actual arquero de Boca.

El ex arquero analizó el presente de Boca y reveló un dato impresionante sobre River

"Veo un equipo que está creciendo, que está madurando, que ha sacado resultados importantes, que se ha apalancado en un buen técnico, en buenos jugadores, en un directivo que ha aprendido de los errores. Y ojalá este sea el año donde cristalice todos esos defectos para poderlo catapultar en un buen título para la institución", manifestó sobre el equipo que lo vio brillar.

En cuanto a Álvaro Montero, arquero colombiano que es titular en Boca, expresó: "A Montero lo vengo siguiendo desde que regresó de Turquía a Colombia. Es un arquero de muy buena talla que ha tenido experiencias; primero se fue, creo que estuvo en Vélez, luego volvió a Colombia, luego regresó".

"Ha tenido la oportunidad de salir a jugar al exterior y ahora ha capitalizado muy bien esta última donde volvió a Vélez y se reafirmó en Vélez donde ya pasa a Boca en un valor importante y a ser importante, porque las últimas presentaciones han demostrado que ha tenido bastante madurez", agregó sobre Montero.

En Boca el colombiano ganó seis títulos.

Para finalizar, se refirió una recomendación que hizo sobre Franco Armani: "En su momento Boca me pregunta y les dije: ‘Mire, un arquero que tiene el caparazón para soportar una Copa Libertadores es Armani’".

Se fue a River y ganaron la Copa Libertadores que nos dolió mucho, que fue la de Madrid. Se fue a River y ganaron la Copa Libertadores que nos dolió mucho, que fue la de Madrid.

"En Atlético Nacional anduvo muy bien, tuvo actuaciones impresionantes en su momento en el fútbol colombiano", concluyó Óscar Córdoba.