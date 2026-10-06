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De arquero a arquero

Histórico referente y multicampeón con Boca cuestionó al Dibu Martínez: "Tiene que ser un ejemplo"

La época dorada del Boca de Carlos Bianchi tuvo un histórico en el arco que es palabra autorizada para hablar del Mundo Xeneize

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El referente de Boca le bajó el pulgar al Dibu.

El referente de Boca le bajó el pulgar al Dibu.

Óscar Córdoba fue el dueño del arco en el ciclo más ganador de la historia de Boca Juniors y, por lo tanto, es palabra autorizada para hablar tanto del Xeneize como del fútbol en general. De este modo, el colombiano se refirió a la actitud del Dibu Martínez, al tiempo que analizó la actualidad de su ex equipo.

En cuanto al arquero de la Selección argentina, se mostró en desacuerdo con sus "formas" y luego destacó el crecimiento de Álvaro Montero, actual arquero de Boca y de la misma nacionalidad que el histórico guardameta.

El colombiano lo gan&oacute; todo en el Boca de Bianchi.

El colombiano lo ganó todo en el Boca de Bianchi.

El ex arquero de Boca cuestionó al Dibu

Óscar Córdoba ganó en el Xeneize tres títulos locales (Apertura 1998, Clausura 1999 y Apertura 2000), pero las consagraciones más importantes las logró en el plano internacional ya que se consagró en la Copa Libertadores 2000 y 2001, además de conseguir la Copa Intercontinental en el 2000, en la recordada final contra el Real Madrid.

Además, con su selección, ganó la Copa América en 2001; el colombiano habló sobre el Dibu analizó su actuar y sus palabras fueron contundentes ya que cargó sobre las maneras que tiene el argentino bajo los tres palos: "Es su estilo".

"Solamente que yo digo: cuando tú eres el arquero de Argentina y los niños quieren ser como el arquero de Argentina, tienes que guardar un estilo y un comportamiento que lleve la altura de un arquero que representa a todos los argentinos", explicó el ex arquero.

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Álvaro Montero es el actual arquero de Boca.

El ex arquero analizó el presente de Boca y reveló un dato impresionante sobre River

"Veo un equipo que está creciendo, que está madurando, que ha sacado resultados importantes, que se ha apalancado en un buen técnico, en buenos jugadores, en un directivo que ha aprendido de los errores. Y ojalá este sea el año donde cristalice todos esos defectos para poderlo catapultar en un buen título para la institución", manifestó sobre el equipo que lo vio brillar.

En cuanto a Álvaro Montero, arquero colombiano que es titular en Boca, expresó: "A Montero lo vengo siguiendo desde que regresó de Turquía a Colombia. Es un arquero de muy buena talla que ha tenido experiencias; primero se fue, creo que estuvo en Vélez, luego volvió a Colombia, luego regresó".

"Ha tenido la oportunidad de salir a jugar al exterior y ahora ha capitalizado muy bien esta última donde volvió a Vélez y se reafirmó en Vélez donde ya pasa a Boca en un valor importante y a ser importante, porque las últimas presentaciones han demostrado que ha tenido bastante madurez", agregó sobre Montero.

En Boca el colombiano gan&oacute; seis t&iacute;tulos.

En Boca el colombiano ganó seis títulos.

Para finalizar, se refirió una recomendación que hizo sobre Franco Armani: "En su momento Boca me pregunta y les dije: ‘Mire, un arquero que tiene el caparazón para soportar una Copa Libertadores es Armani’".

Se fue a River y ganaron la Copa Libertadores que nos dolió mucho, que fue la de Madrid. Se fue a River y ganaron la Copa Libertadores que nos dolió mucho, que fue la de Madrid.

"En Atlético Nacional anduvo muy bien, tuvo actuaciones impresionantes en su momento en el fútbol colombiano", concluyó Óscar Córdoba.

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