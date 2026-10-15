Escándalo: Marcos Rojo no fue habilitado y no podrá jugar la semifinal con Estudiantes

De esta manera, Estudiantes expresó su "disconformidad con la decisión adoptada por Conmebol", acusando que "en recientes casos dicho organismo emitió dictámenes favorables, dándole curso a la inscripción de jugadores cuya solicitud fue realizada en idénticas condiciones en las que se encontraba la de Marcos (Rojo)". Como conclusión, el Pincha sentenció que "en este caso, Conmebol debió haber aplicado idéntico criterio".
Finalmente, desde la entidad de La Plata adelantaron que recurrirán a "la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto", pensando en la vuelta de la semifinal que se disputará la semana que viene en el Maracaná.
Sin Marcos Rojo, el probable once de Estudiantes de La Plata por la ida de semifinales ante Flamengo
Fernando Muslera, Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez, Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.