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Escándalo: Marcos Rojo no fue habilitado y no podrá jugar la semifinal con Estudiantes

Marcos Rojo no fue habilitado por Conmebol para disputar con Estudiantes de La Plata la ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo en el Estadio UNO

Por UNO
Marcos Rojo no fue habilitado para jugar la ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. 

Marcos Rojo no fue habilitado para jugar la ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. 

Estudiantes de La Plata recibió la dura noticia de que Marcos Rojo finalmente no podrá disputar la semifinal de Copa Libertadores contra Flamengo. Esto se debe a que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rechazó el pedido luego de la inscripción. El club de La Plata irá al TAS para revocar la decisión de cara a la vuelta en el Maracaná el jueves 22 de octubre.

Estudiantes de La Plata emitió un comunicado ante el rechazo de la habilitación de Marcos Rojo

"El Club Estudiantes de La Plata informa que la Conmebol resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo", comenzó el comunicado oficial de Estudiantes de La Plata respecto de la inhabilitación del defensor para disputar la ida de la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo en el Estadio UNO.

El Pincha respondió a Conmebol y alegó que "el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente", con lo cual expresó su desacuerdo con el organismo sudamericano.

De esta manera, Estudiantes expresó su "disconformidad con la decisión adoptada por Conmebol", acusando que "en recientes casos dicho organismo emitió dictámenes favorables, dándole curso a la inscripción de jugadores cuya solicitud fue realizada en idénticas condiciones en las que se encontraba la de Marcos (Rojo)". Como conclusión, el Pincha sentenció que "en este caso, Conmebol debió haber aplicado idéntico criterio".

Finalmente, desde la entidad de La Plata adelantaron que recurrirán a "la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto", pensando en la vuelta de la semifinal que se disputará la semana que viene en el Maracaná.

Sin Marcos Rojo, el probable once de Estudiantes de La Plata por la ida de semifinales ante Flamengo

Fernando Muslera, Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez, Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

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