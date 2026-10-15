Escándalo: Marcos Rojo no fue habilitado y no podrá jugar la semifinal con Estudiantes

Estudiantes de La Plata emitió un comunicado ante el rechazo de la habilitación de Marcos Rojo

"El Club Estudiantes de La Plata informa que la Conmebol resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo", comenzó el comunicado oficial de Estudiantes de La Plata respecto de la inhabilitación del defensor para disputar la ida de la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo en el Estadio UNO.

El Pincha respondió a Conmebol y alegó que "el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente", con lo cual expresó su desacuerdo con el organismo sudamericano.