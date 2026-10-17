Un gran revuelo causó la sensual actriz Sydney Sweeney de 29 años, que dio imagen a una agresiva campaña publicitaria de una plataforma de apuestas deportivas, duramente criticada por mujeres deportistas, que la calificaron de "sexistas" a las fotografías utilizadas.
Sydney Sweeney mostró de más en una publicidad y mujeres deportistas estallaron de indignación
La actriz estadounidense Sydney Sweeney fue la imagen de la campaña publicitaria de una plataforma de apuestas deportiva que causó indignación por "sexista"
La actriz y productora nacida en Washington, posó en un anuncio de la plataforma de "predicciones deportivas" Novig, de la que es accionista, posando la mayor parte del tiempo desnuda con accesorios deportivos como guantes de boxeo, balones, raqueta, palo de golf, etcétera, y eso conmocionó y generó indignación entre las deportistas.
Sydney Sweeney hizo enojar a las deportistas
Luego del lanzamiento de la campaña publicitaria en las redes sociales, el anuncio desencadenó una andanada de críticas de numerosas deportistas de alto nivel que vieron en él una “regresión”, según medios internacionales.
La ex nadadora y cuádruple campeona olímpica australiana Ariarne Titmus se declaró "furiosa" y se explayó en su cuenta de Instagram.
"No solo es una afrenta para todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su arte, sino también para todas aquellas que aprecian el deporte por lo que realmente es: el trabajo en equipo, la amistad, la entrega, la excelencia, la unidad…", escribió la nadadora.
Además sumó que "un mundo en el que la monetización del cuerpo de las mujeres y la sexualización del deporte femenino siguen siendo moneda corriente".
Por otro lado la triatleta francesa Mathilde Tily calificó el comercial de "repugnante" y escribió en sus redes que "ninguna suma de dinero debería convencer a una mujer de ofrecer esta imagen" en un momento en que las deportistas "todavía luchan por el mismo reconocimiento, las mismas primas… y mucho más".
Otra nadadora australiana, Brianna Throssell, oro en el relevo 4×100 en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, se grabó en distintas piscinas de competición y lanzó desafiante: "¡Así es como se ven las mujeres en el deporte, Sydney Sweeney!".
La velocista estadounidense y campeona olímpica de 200 m Gabby Thomas se sumó y amplificó el mensaje, al igual que la cuádruple campeona de Europa, la británica Amy Hunt, cuarta en los 200 m en los Ultimate Championship, que el domingo en Budapest, declaró en zona mixta: "¡Sydney Sweeney, así es como es el deporte femenino!".
En pocas palabras
- Sydney Sweeney: La actriz protagonizó una campaña publicitaria de apuestas deportivas que generó fuerte indignación.
- Críticas de deportistas: Figuras como Ariarne Titmus y Mathilde Tily calificaron el anuncio de sexista y una regresión.
- Reclamo principal: Las deportistas exigen mayor reconocimiento y denuncian la continua sexualización del deporte femenino.