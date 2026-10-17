Sydney Sweeney mostró de más en una publicidad y mujeres deportistas estallaron de indignación

La ex nadadora y cuádruple campeona olímpica australiana Ariarne Titmus se declaró "furiosa" y se explayó en su cuenta de Instagram.

"No solo es una afrenta para todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su arte, sino también para todas aquellas que aprecian el deporte por lo que realmente es: el trabajo en equipo, la amistad, la entrega, la excelencia, la unidad…", escribió la nadadora.

Ariarne Titmus, cuatro veces campeona olímpica fue la que más mostró indignación por la actriz Sydney Sweeney.

Además sumó que "un mundo en el que la monetización del cuerpo de las mujeres y la sexualización del deporte femenino siguen siendo moneda corriente".

Por otro lado la triatleta francesa Mathilde Tily calificó el comercial de "repugnante" y escribió en sus redes que "ninguna suma de dinero debería convencer a una mujer de ofrecer esta imagen" en un momento en que las deportistas "todavía luchan por el mismo reconocimiento, las mismas primas… y mucho más".

Brianna Throssell, otra deportista indignada con la actriz estadounidense.

Otra nadadora australiana, Brianna Throssell, oro en el relevo 4×100 en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, se grabó en distintas piscinas de competición y lanzó desafiante: "¡Así es como se ven las mujeres en el deporte, Sydney Sweeney!".

La velocista estadounidense y campeona olímpica de 200 m Gabby Thomas se sumó y amplificó el mensaje, al igual que la cuádruple campeona de Europa, la británica Amy Hunt, cuarta en los 200 m en los Ultimate Championship, que el domingo en Budapest, declaró en zona mixta: "¡Sydney Sweeney, así es como es el deporte femenino!".