Gimnasia y Esgrima le gana a Independiente Rivadavia en el clásico y hay un expulsado

El clásico se juega con mucha Intensidad y el Azul se quedó con uno menos por la expulsión del volante paraguayo José Florentín tras una infracción sobre Fermín Antonini.

El Lobo con esta victoria asegura su clasificación al octogonal, mientras que la Lepra ya logró el boleto tras la derrota de Sarmiento de Junín frente a Tigre.

En el primer tiempo la más clara había sido la de Ignacio Sabatini para el Lobo, que la sacó de manera brillante Nicolás Bolcato, el uno de Independiente Rivadavia

Hasta que llegó el gol de Guifrey, que puso en ventaja a los orientados por Darío Franco.

Lo mejor se vio en las tribunas con el aliento de la parcialidad del local, que armó una gran fiesta en el estadio Víctor Legrotaglie