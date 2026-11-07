Gimnasia y Esgrima le gana a Independiente Rivadavia en el clásico y hay un expulsado

Gimnasia y Esgrima le gana 1 a 0 a Independiente Rivadavia en el estadio Víctor Legrotaglie, en el clásico de los dos equipos del Parque, por la fecha 16 y última del Torneo Clausura 2026.
Gimnasia y Esgrima se mide frente a Independiente Rivadavia este sábado en el Víctor Legrotaglie, por la última del Torneo Clausura
Gimnasia y Esgrima le gana 1 a 0 a Independiente Rivadavia en el estadio Víctor Legrotaglie, en el clásico de los dos equipos del Parque, por la fecha 16 y última del Torneo Clausura 2026.
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Germán Guifrey, de cabeza, marcó el gol del Lobo a los 44’ del primer tiempo. El jugador metió un cabezazo, a Bolcato la pelota le pegó en la panza y se metió en el arco. El árbitro Facundo Tello convalidó el gol por intermedio del VAR.
El clásico se juega con mucha Intensidad y el Azul se quedó con uno menos por la expulsión del volante paraguayo José Florentín tras una infracción sobre Fermín Antonini.
El Lobo con esta victoria asegura su clasificación al octogonal, mientras que la Lepra ya logró el boleto tras la derrota de Sarmiento de Junín frente a Tigre.
En el primer tiempo la más clara había sido la de Ignacio Sabatini para el Lobo, que la sacó de manera brillante Nicolás Bolcato, el uno de Independiente Rivadavia
Hasta que llegó el gol de Guifrey, que puso en ventaja a los orientados por Darío Franco.
Lo mejor se vio en las tribunas con el aliento de la parcialidad del local, que armó una gran fiesta en el estadio Víctor Legrotaglie