China pone en marcha la turbina eólica marina más grande del mundo y podría tener efectos para el clima

En la costa, China busca mantenerse a la vanguardia de las energías renovables. Después de convertirse en el principal fabricante de paneles solares del mundo, ahora concentra sus esfuerzos en la energía eólica marina, con una infraestructura de dimensiones nunca antes vistas.
Pero el proyecto no solo llama la atención por la cantidad de electricidad que puede generar. Su enorme tamaño también despertó el interés de los científicos, que comenzaron a investigar si puede provocar cambios en las condiciones climáticas de la zona donde funciona.
China instala la turbina eólica marina más grande del mundo y descubren un posible efecto sobre el clima
La energía eólica marina se convirtió en una alternativa cada vez más importante porque los vientos que soplan sobre el océano suelen ser más intensos y constantes que los de tierra firme. Esto permite generar mayores cantidades de electricidad. Es así que China desarrolló Three Gorges Pilot, una turbina eólica flotante de 20 megavatios, considerada la más grande de su tipo en el mundo.
A diferencia de otros aerogeneradores, esta infraestructura fue construida para funcionar en condiciones marítimas extremas. Cuenta con una plataforma flotante semisumergible y un sistema especial de anclaje que le permite permanecer estable frente a grandes olas y vientos muy fuertes.
Cómo la gigantesca turbina de China podría modificar el clima
Las dimensiones de la instalación ayudan a entender por qué despertó tanto interés. La turbina alcanza los 242 metros de altura y tiene palas de 128 metros de largo. Cuando giran, cubren una superficie mayor a la de dos canchas de fútbol. Además, está preparada para soportar ráfagas de viento de hasta 79,8 metros por segundo, una condición fundamental para operar en zonas marítimas expuestas a fenómenos meteorológicos intensos.
La capacidad de generación de esta infraestructura también es considerable, se calcula que puede producir electricidad suficiente para abastecer a unas 96.000 viviendas durante un año.
Los científicos estudian si el movimiento de sus enormes aspas puede modificar las corrientes de aire y generar cambios en la temperatura del área. También analizan posibles consecuencias para las rutas migratorias de las aves y el comportamiento de las especies marinas.
Un estudio publicado en 2024 en la revista Journal of Marine Science and Engineering analizó cómo las turbinas eólicas flotantes modifican las corrientes de aire que se forman detrás de sus aspas. Los investigadores comprobaron que el movimiento de las plataformas flotantes también influye en la forma y el comportamiento de esas estelas.
En pocas palabras
- China: Instala la turbina eólica marina flotante más grande del mundo, de 20 megavatios.
- Tecnología: La estructura de 242 metros de altura podría influir en las condiciones climáticas locales.
- Investigación: Científicos estudian posibles modificaciones en corrientes de aire y temperatura del área.