China pone en marcha la turbina eólica marina más grande del mundo y podría tener efectos para el clima

A diferencia de otros aerogeneradores, esta infraestructura fue construida para funcionar en condiciones marítimas extremas. Cuenta con una plataforma flotante semisumergible y un sistema especial de anclaje que le permite permanecer estable frente a grandes olas y vientos muy fuertes.

Cómo la gigantesca turbina de China podría modificar el clima

Las dimensiones de la instalación ayudan a entender por qué despertó tanto interés. La turbina alcanza los 242 metros de altura y tiene palas de 128 metros de largo. Cuando giran, cubren una superficie mayor a la de dos canchas de fútbol. Además, está preparada para soportar ráfagas de viento de hasta 79,8 metros por segundo, una condición fundamental para operar en zonas marítimas expuestas a fenómenos meteorológicos intensos.

La capacidad de generación de esta infraestructura también es considerable, se calcula que puede producir electricidad suficiente para abastecer a unas 96.000 viviendas durante un año.

Los científicos estudian si el movimiento de sus enormes aspas puede modificar las corrientes de aire y generar cambios en la temperatura del área. También analizan posibles consecuencias para las rutas migratorias de las aves y el comportamiento de las especies marinas.

Un estudio publicado en 2024 en la revista Journal of Marine Science and Engineering analizó cómo las turbinas eólicas flotantes modifican las corrientes de aire que se forman detrás de sus aspas. Los investigadores comprobaron que el movimiento de las plataformas flotantes también influye en la forma y el comportamiento de esas estelas.