La Franja y la Ruta a través del lente

“Lo que más me intrigaba era cómo China lograría llevarla adelante en países con diferentes culturas, religiones y niveles de desarrollo económico”, agregó.

Las cifras oficiales muestran que, desde 2013, más de 150 países y 30 organizaciones internacionales han firmado documentos de cooperación en el marco de la iniciativa.

En 2025, la participación económica de China en el extranjero a través de la BRI alcanzó aproximadamente u$s 213.500 millones, según un estudio de la Universidad de Fudan, de China, y la Universidad Griffith, de Australia. Esa cifra incluyó u$s 128.400 millones en contratos de construcción y u$s 85.200 millones en inversiones.

Ingenieros en la mina de cobre Kamoa-Kakula, una de las más grandes de la República Democrática del Congo, financiada parcialmente por el grupo chino Zijin Mining. PARA USO DE CHINA DAILY.

Liu comenzó a documentar la realidad china en 1976. A lo largo de las décadas, su trabajo lo llevó a recorrer China, la antigua Unión Soviética y otros lugares del mundo.

En 2023, decidió centrar su trabajo fotográfico en la BRI, lo que lo llevó a recorrer 21 países y 50 regiones. “Hay que estar allí. Hay que escuchar, mirar y observar el lenguaje corporal de las personas”, explicó Liu. “De lo contrario, la historia carece de una perspectiva global y de amplitud”.

El viaje quedó plasmado en Old Road, New Connections: China Builds a Different World (Vieja ruta, nuevas conexiones: China construye un mundo diferente), un libro de 508 páginas que reúne más de 330 fotografías. El proyecto se puso en marcha en colaboración con la Universidad Tecnológica de Shanghai, donde Liu se desempeña como profesor distinguido.

Peter Hessler, autor de River Town: Two Years on the Yangtze (Poblado junto al río: dos años en el Yangtsé), escribió en la portada del libro que las imágenes, que muestran “automóviles chinos a la venta en Teherán y un tren construido por China que transporta peregrinos a La Meca para participar en el hach”, hacen que resulte “casi imposible comprender la magnitud del cambio”.

Sin embargo, el libro no se limita a retratar obras de infraestructura, sino que también muestra a las personas que las construyen, viven junto a ellas y establecen vínculos entre distintas culturas. Para algunas, esto significa trabajar en ferrocarriles, puertos, plantas de tratamiento de agua y minas.

En Kazajistán, Liu visitó una planta de tratamiento de agua que los ingenieros chinos estaban transfiriendo al gobierno local y que abastece a 170.000 personas.

En Indonesia, dedicó meses a negociar el acceso a la cabina de conducción del tren de alta velocidad Yakarta-Bandung, donde los conductores chinos capacitaban a los operadores indonesios.

En la República Democrática del Congo, descendió 1.546 metros bajo tierra para fotografiar a ingenieros chinos que trabajaban junto a mineros locales.

Pero la BRI también se manifiesta en la vida cotidiana.

En Kashgar, región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste de China, Liu conoció a un hombre de etnia uygur que había estudiado en la Universidad de Fuzhou, en la capital de la provincia de Fujian, al sureste del país. Ahora dirige una cafetería junto con su esposa tanzana.

Otras personas tienden puentes de otro tipo, que trascienden las barreras lingüísticas y culturales.

Modelos de África, Rusia y China lucen pelucas fabricadas en China, país que concentra la mayor cuota del mercado mundial de pelucas. PARA USO DE CHINA DAILY.

En Kenia, Liu conoció a un graduado universitario chino de 32 años que llevaba una década trabajando en África y no tenía planes de regresar a China por motivos laborales.

También conoció a un estudiante en Uzbekistán que esperaba estudiar en China y luego regresar a su país para trabajar como traductor.

Liu explicó que no emprendió el viaje con una conclusión preconcebida. “No sé qué voy a encontrar hasta que llego al lugar”, afirmó.

Se dejó guiar por lo que encontraba en el camino y concibió el libro simplemente como un registro de sus experiencias.

Para Camille Whitworth, una profesora estadounidense que vive en China desde hace 13 años, el libro de Liu ofrece una perspectiva sobre China y la BRI que muchos estadounidenses rara vez tienen la oportunidad de conocer.

“Se trata de ayudar a las personas, establecer vínculos y crear relaciones comerciales y familiares con China”, expresó. “Hay ciudadanos chinos en todas partes y son una parte importante de la comunidad mundial. Este libro es una excelente manera de documentar la relación de China con el resto del mundo”.

Por YAN WEIJUE.