China cumple con anticipación varios objetivos climáticos

A finales de julio, la capacidad fotovoltaica instalada superó por primera vez a la de las centrales eléctricas de carbón, lo que convirtió a la energía solar en la principal fuente de generación eléctrica de China en términos de capacidad instalada. El país también ocupa el primer lugar mundial en capacidad nuclear instalada, si se incluyen tanto las unidades en funcionamiento como aquellas cuya construcción ya recibió aprobación, explicó Li.

China ha desarrollado la cadena industrial de energía limpia más grande y completa del mundo, mientras que las industrias ecológicas y de bajas emisiones de carbono se han convertido en un importante motor del crecimiento económico, agregó.

El país también fortaleció su marco jurídico y normativo en materia de acción climática. El Código Ecológico y Ambiental, aprobado este año, incluye un capítulo dedicado al cambio climático, lo que constituye la primera incorporación de disposiciones específicas sobre esta cuestión en la legislación china, señaló Li.

El viceministro encabezará la delegación china en la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebrará en Turquía del 9 al 20 de noviembre.

Li afirmó que la gobernanza climática mundial pasó de centrarse en la negociación de normas a enfocarse en el cumplimiento de los compromisos. China apoya que la COP31 dé prioridad a la implementación de las medidas acordadas y considera que la conferencia debe abordar tanto las deficiencias persistentes en los esfuerzos de reducción de emisiones y el apoyo financiero de los países desarrollados como el creciente desafío que representan el unilateralismo y el proteccionismo para la acción climática colectiva.

El proceso multilateral debe respaldar a todas las partes, especialmente a los países en desarrollo, y generar las condiciones necesarias para que puedan cumplir sus contribuciones determinadas a nivel nacional y avanzar hacia los objetivos del Acuerdo de París mediante acciones concretas, sostuvo.

China ha ampliado su cooperación internacional. En el marco de sus iniciativas de cooperación Sur-Sur, el país ha firmado 60 memorandos de entendimiento sobre cooperación climática con 46 países en desarrollo y capacitado a más de 10.000 funcionarios y técnicos de más de 120 países en desarrollo.

Por ZOU SHUO.