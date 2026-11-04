Crecimiento supera expectativas

“Prevemos que el crecimiento del PBI se acelere aún más en el cuarto trimestre a medida que surtan efecto las políticas de estabilización, por lo que prácticamente no quedan dudas de que China alcanzará su objetivo de crecimiento anual”, afirmó Wang Qing, analista macroeconómico jefe de Orient Golden Credit Rating International.

Las cifras más recientes reflejan una transición sostenida hacia nuevos motores de crecimiento, señaló Mao Shengyong, subdirector del BNE.

“Las estimaciones preliminares indican que los nuevos motores de crecimiento, encabezados por la manufactura avanzada, la economía digital e inteligente y los servicios modernos, contribuyeron a más del 40% del crecimiento económico durante los primeros nueve meses del año”, explicó Mao en una conferencia de prensa en Beijing.

Wang Jiaqiang, investigador sénior del Instituto de Investigación del Banco de China, señaló que estos sectores crecieron alrededor de un 10% y calificó su contribución al crecimiento económico general como “particularmente significativa”.

La demanda interna registró una moderada recuperación en septiembre, después de debilitarse en julio y agosto. Las ventas minoristas, un indicador clave del consumo, aumentaron un 1,1% interanual, frente al 0,4% de agosto, lo que representó el ritmo de crecimiento más rápido desde marzo, según el Buró Nacional de Estadísticas.

Sin embargo, los analistas advirtieron que la recuperación de la demanda interna todavía es incipiente, lo que pone de relieve la necesidad de aplicar políticas de apoyo específicas, aunque el objetivo de crecimiento anual parece estar cada vez más cerca.

Guo Liyan, subdirectora del Instituto de Investigación Económica de la Academia de Investigación Macroeconómica de China, destacó que será fundamental redoblar los esfuerzos para estabilizar la inversión.

La especialista pidió una mayor coordinación de las políticas para aprovechar al máximo el período favorable para la construcción durante el cuarto trimestre y agilizar la llegada de fondos procedentes de nuevos instrumentos financieros respaldados por políticas públicas a los proyectos.

Por su parte, Wang, de Orient Golden Credit Rating, anticipó un mayor apoyo fiscal y financiero coordinado para estimular el consumo. Pronosticó que el crecimiento del PBI se acelerará hasta alrededor del 4,7% en el cuarto trimestre.

Los líderes empresariales internacionales también se muestran optimistas respecto de las perspectivas de China. Rogier Janssens, presidente de Merck China, señaló que la empresa invirtió cerca de 7.000 millones de yuanes (u$s 1.050 millones) en China, su segundo mercado más importante, durante la última década. “El impulso sostenido de China hacia una manufactura de mayor valor agregado está modernizando toda la cadena de suministro”, afirmó.

Por ZHANG CHENXU, ZHOU LANXU y YIN MINGYUE.