"China Haul": llegan con valijas vacías y regresan con ellas llenas

Aunque los creadores de contenido popularizaron la etiqueta “China Haul” en las redes sociales, quienes asistieron a la feria fueron compradores interesados en descubrir la nueva generación de productos chinos. En los distintos pabellones de exposición, los visitantes extranjeros quedaron fascinados con juguetes basados en inteligencia artificial, robots humanoides y otros dispositivos inteligentes, y algunos realizaron pedidos en el momento.

Sus listas de compras reflejan una tendencia más amplia. Después del auge de “China Travel” el año pasado, que atrajo a millones de visitantes extranjeros al país, la nueva tendencia indica que muchos regresan a sus hogares con algo más que recuerdos de sus experiencias.

Ahora llenan sus valijas con productos de marcas chinas, desde artículos tecnológicos, como drones y teléfonos inteligentes plegables, hasta productos de uso cotidiano, como zapatillas deportivas y juguetes con inteligencia artificial.

En otras palabras, el atractivo de China ya no se limita a sus precios accesibles, sino que también se extiende a la innovación.

Por WANG ZHUOQIONG.