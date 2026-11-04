Una mujer británica con dificultades de movilidad tras sufrir un accidente cerebrovascular apenas pudo contener las lágrimas cuando logró dejar su silla de ruedas y caminar con la ayuda de un robot exoesqueleto de fabricación china durante la última edición de la Feria de Importación y Exportación de China.
"China Haul": llegan con valijas vacías y regresan con ellas llenas
Los visitantes extranjeros se suman a la fiebre por los productos chinos mientras la tendencia gana popularidad en las redes sociales
Su hijo, igualmente emocionado por las posibilidades que ofrece la tecnología china, decidió encargar el dispositivo de inmediato. “Nunca vi nada parecido en el Reino Unido, ni siquiera en Europa”, afirmó.
La escena estuvo lejos de ser un caso aislado, ya que la tendencia viral conocida como “China Haul” cobró fuerza en la feria, también conocida como Feria de Cantón, celebrada en Guangzhou, provincia de Guangdong, del 15 de octubre al 4 de noviembre.
Aunque los creadores de contenido popularizaron la etiqueta “China Haul” en las redes sociales, quienes asistieron a la feria fueron compradores interesados en descubrir la nueva generación de productos chinos. En los distintos pabellones de exposición, los visitantes extranjeros quedaron fascinados con juguetes basados en inteligencia artificial, robots humanoides y otros dispositivos inteligentes, y algunos realizaron pedidos en el momento.
Sus listas de compras reflejan una tendencia más amplia. Después del auge de “China Travel” el año pasado, que atrajo a millones de visitantes extranjeros al país, la nueva tendencia indica que muchos regresan a sus hogares con algo más que recuerdos de sus experiencias.
Ahora llenan sus valijas con productos de marcas chinas, desde artículos tecnológicos, como drones y teléfonos inteligentes plegables, hasta productos de uso cotidiano, como zapatillas deportivas y juguetes con inteligencia artificial.
En otras palabras, el atractivo de China ya no se limita a sus precios accesibles, sino que también se extiende a la innovación.
Por WANG ZHUOQIONG.
En pocas palabras
- Feria de Cantón: la tendencia "China Haul" viraliza la compra de productos tecnológicos y cotidianos chinos.
- Innovación china: los visitantes destacan la calidad y el diseño de productos como exoesqueletos y robots.
- Nuevos compradores: la popularidad se traslada de los viajes al consumo, llenando valijas con tecnología y artículos de marcas del país asiático.