Xi insta a inspirarse en el espíritu de la Gran Marcha

Xi afirmó que recordar la historia permite extraer de ella sabiduría y fortaleza para seguir adelante.

El mandatario describió la Gran Marcha, una maniobra militar estratégica llevada a cabo por el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos de China entre 1934 y 1936, como una hazaña revolucionaria trascendental en la historia del Partido, el país y las fuerzas armadas, que tuvo una profunda repercusión en el camino hacia la revitalización de la nación china.

Representantes extranjeros recorren la exposición temática, que presenta 875 reliquias culturales o conjuntos de reliquias. HAO WENYU / SERVICIO DE NOTICIAS DE CHINA

“Esta conmovedora epopeya heroica quedará grabada para siempre en el monumento de la revolución china y permanecerá en el corazón de cientos de millones de personas”, expresó.

Xi señaló que el Ejército Rojo atravesó más de 10 provincias en un recorrido de 12.500 kilómetros y logró romper el cerco y escapar de la persecución de más de un millón de soldados enemigos, lo que abrió un nuevo capítulo en la revolución china.

A propuesta del mandatario, los participantes se pusieron de pie y guardaron un minuto de silencio en homenaje a los héroes revolucionarios que perdieron la vida durante la Gran Marcha y en las luchas revolucionarias libradas en toda China.

Al reflexionar sobre el camino que condujo a la victoria de la Gran Marcha, Xi destacó el liderazgo acertado del Partido, la firme convicción revolucionaria, la independencia y el compromiso de buscar la verdad a partir de los hechos, así como el apoyo del pueblo.

También subrayó la necesidad de integrar los principios fundamentales del marxismo con las realidades específicas de China y de mantener un estrecho vínculo con el pueblo, al que describió como una fuente inagotable de fortaleza y un sólido respaldo para el Partido y las fuerzas armadas populares.

Xi indicó que el gran espíritu de la Gran Marcha, que demuestra el poder de la lealtad, la verdad, la justicia y la unidad, siempre será un valioso legado y una poderosa fuente de inspiración para superar las dificultades y seguir adelante.

Durante los últimos 90 años, el Partido ha unido y dirigido al pueblo a través de una Gran Marcha tras otra en los procesos de revolución, construcción y reforma, y consiguió una victoria tras otra, sostuvo.

Xi señaló que el camino de la Gran Marcha continúa. “En nuestra nueva expedición, ahora estamos comprometidos con la consecución del objetivo del segundo centenario, que consiste en convertir a China en un gran país socialista moderno en todos los aspectos y avanzar en la revitalización de la nación china en todos los ámbitos a través de un camino chino hacia la modernización”, afirmó.

Al delinear las tareas futuras, Xi instó a defender los ideales, las convicciones y el propósito fundamental del Partido, mantenerse fieles a sus aspiraciones originales y a su misión fundacional, y apoyarse firmemente en el pueblo para alcanzar nuevos logros históricos.

Asimismo, destacó la necesidad de impulsar un desarrollo de alta calidad, responder mejor a las crecientes aspiraciones de la población de disfrutar de una vida mejor y promover la prosperidad común para todos. Según explicó, el desarrollo económico debe traducirse tanto en mejoras cualitativas como en un crecimiento cuantitativo razonable.

Xi también pidió mejorar la coordinación entre el desarrollo y la seguridad, y tomar la iniciativa para superar las dificultades, afrontar los riesgos y hacer frente a los desafíos.

En materia de defensa nacional, instó a acelerar los avances hacia la construcción de unas fuerzas armadas de primer nivel mundial, mantener el liderazgo absoluto del Partido sobre el Ejército, cumplir en los plazos previstos los objetivos establecidos para el centenario de las fuerzas armadas e impulsar una modernización de alta calidad de la defensa nacional y las fuerzas armadas.

Bernard Momanyi, director editorial de Capital FM, una emisora keniana, afirmó: “El discurso del presidente Xi nos recuerda que la fortaleza de una nación se construye no solo a través del progreso económico, sino también a través de la resiliencia, la unidad y un sentido de propósito compartido”.

La Gran Marcha constituye una iniciativa estratégica fundamental que sentó las bases para el liderazgo futuro y los esfuerzos de modernización de China, señaló Danny Wong Tze Ken, profesor de historia en la Universidad de Malaya, en Kuala Lumpur, Malasia.

Por su parte, Abdulaziz Alshaabani, investigador del Centro Al Riyadh de Estudios Políticos y Estratégicos en Arabia Saudita, sostuvo que el espíritu de la Gran Marcha ha trascendido hace mucho tiempo el contexto histórico de China, al encarnar una sabiduría valiosa que resuena profundamente en los países en desarrollo y en las sociedades afectadas por conflictos.

Por MO JINGXI.

Yang Han, Xu Weiwei, Cui Haipei y Wang Xiaodong colaboraron con esta nota.