Una madre se tatuó un teclado en el brazo para que su hijo, que no puede hablar, siempre pudiera comunicarse

La madre que se tatuó un teclado para que su hijo con autismo no verbal pueda comunicarse

Hunter es un niño autista que no habla y que utiliza para comunicarse un dispositivo de comunicación aumentativa y alternativa. Un día, mientras se encontraba fuera junto a su madre, Jessica Fletcher, el aparato se quedó sin batería de manera imprevista, interrumpiendo la herramienta cotidiana con la que el pequeño se expresaba.

El niño comunicandose mediante el tatuaje.

Frente a esta situación, Jessica intentó improvisar una solución inmediata y dibujó las letras del abecedario en una hoja de papel. Sin embargo, la reacción del niño la sorprendió: en lugar de señalar la secuencia que su madre había trazado, el niño le dio la vuelta al papel y comenzó a escribir por su cuenta las letras Q-W-E-R-T-Y, siguiendo con exactitud el mismo orden y disposición en que aparecían en el teclado de su dispositivo de uso habitual.