Lo que comenzó como una decisión dolorosa tomada por una joven madre terminó, décadas después, en un reencuentro tan inesperado como conmovedor. Madre e hijo no solo lograron encontrarse tras años de separación, sino que descubrieron que habían trabajado durante meses en el mismo lugar sin sospechar el vínculo que los unía.
Todo comenzó en noviembre de 2001, cuando Holly Shearer, una adolescente del estado de Utah, en Estados Unidos, se enfrentó a una de las decisiones más difíciles de su vida. Con apenas unos años por delante para construir su futuro y atravesando un momento complejo, optó por dar a su bebé en adopción con la esperanza de ofrecerle mejores oportunidades.
Fue madre a los 15, dio a su hijo en adopción y 20 años después descubrió que trabajaban juntos
Tenía apenas 15 años cuando supo que estaba embarazada. La noticia llegó en un momento en el que sentía que no contaba ni con la estabilidad económica ni con la madurez emocional necesarias para criar a un hijo. “Se merecía una madre y un padre, una casa con juegos en el patio trasero, un perro, todas esas cosas que no pude darle”, recordó años después Holly Shearer en una entrevista con el portal KSL.
El bebé, llamado Benjamin, fue adoptado por Angela y Brian Hulleberg, una pareja que llevaba tiempo intentando formar una familia y que había enfrentado dificultades para tener hijos. Durante los primeros años, el acuerdo de adopción permitió que Holly recibiera cartas y fotografías que le mostraban cómo crecía el niño. Sin embargo, con el paso del tiempo la comunicación se volvió cada vez más esporádica hasta desaparecer por completo.
El recuentro entre Holly y Bejamín
Benjamin creció sabiendo que era adoptado. Desde joven, sintió la necesidad de encontrar a su madre biológica, pero las pistas eran pocas y los registros difíciles de acceder. Cuando cumplió 20 años, la tecnología de redes sociales y un acto de coraje de Holly convergieron. Ella decidió enviarle un mensaje por Facebook en su cumpleaños.
primero le deseó un"Feliz cumpleaños" y él al preguntarle quién era, recibió esta conmovedora respuesta:
“Hace 20 años tomé la decisión más difícil de mi vida y puse a mi hermoso bebé en adopción con una hermosa familia. No tengo intención de poner tu vida patas arriba. Pensé en vos todos los días y finalmente tuve el coraje de mandarte un mensaje deseándote un feliz cumpleaños”.
Benjamin no sólo aceptó conocerla, sino que al poco tiempo descubrieron que compartían el mismo espacio laboral. El Hospital St. Mark’s en Salt Lake City, donde Holly trabajaba como asistente médica en cardiología y él colaboraba como voluntario en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.