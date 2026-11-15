El peronismo demora a Stevanato y asoma un escenario de tercios con nuevos candidatos

Mientras, el sector de los intendentes y el ciurquismo empujan a Augusto “Tito” Rosales. Fue jefe de gabinete en el ministerio que condujo Guillermo Elizalde durante la última gestión provincial peronista y tuvo un paso por ANSES. Más un técnico que un territorial.

“Es una interna local con olor a provincial”, dicen desde adentro. Hay un trabajo minucioso de los dos lados llamando afiliado por afiliado para que vayan a votar el 29. Y en calle San Lorenzo dicen que hasta no tener eso resuelto, mejor no alzar la cabeza del intendente maipucino. Entre otras cosas, porque tiene buen vínculo con los dos, a pesar de que su espacio claramente va por Rosales.

Félix será nuevamente el presidente del peronismo local.

Están convencidos de que Mendoza va a entrar en un escenario de tercios. Con Luis Petri afuera de la interna oficialista -el PJ dice que eso “ya está cocinado”-, intuyen que en la cancha habrá lo siguiente: un candidato cornejista (que puede incluso ser Ulpiano), Petri y por último ellos, con su frente amplio y por supuesto confiando en pasar por el medio.

El escenario de tercios

¿Petri tendrá el apoyo del PRO en ese escenario? Es la gran discusión puertas adentro. Le juega en contra que los amarillos quieren estar adentro de la alianza Cornejo-Milei. Y si el diputado debe encarar por otro camino, no los seduce del todo acompañarlo. Lo que sí, le juegan a favor los elementos que los repelen a los PRO y que podrían servirle a Petri.

Por ejemplo, Pradines es el presidente y difícilmente quiera compartir un espacio con el intendente de Guaymallén, Calvente, al que ha defenestrado. La situación con la gestión en Las Heras también los aleja. Creen que puede ganar el PJ. Con el resto de los municipios radicales no habría problemas.

En el peronismo el armado viene fuerte. Esta semana terminarán de perfilar al socialismo adentro. Hubo reuniones del propio Ciurca y también de Stevanato con algunos referentes. Ahora ese socialismo -que fue parte del primer Cambia Mendoza- va a cambiar de referentes. Sale Corina Caruso como presidenta y al que están empujando es a un especialista en IA y nuevas tecnologías, Arian Vaquer. Puede ser un interesante cambio de perfil. Les prometieron que en ese armado “no va a haber kirchnerismo”. Están adentro.

En Mendoza tendrá otro lanzamiento formal la agrupación La Púrpura. Un brazo del mileísmo que nació en Provincia de Buenos Aires y se amplía desde hace dos años. Están constituidos en una quincena de distritos y en Mendoza tienen una particularidad: algunos nombres fuertes que ya asoman como candidatos asegurados para el '27.

Juan Manuel Ojeda con Hebe Casado, otra de las muy posibles candidatas a intendenta en el Sur.

Uno es Juan Manuel Ojeda. Se contó tiempo atrás. El ex intendente de Malargüe ya dice a viva voz que intentará recuperar la comuna y lo hará desde este espacio. Con algunos interlocutores en Buenos Aires ya hablaba desde que estaba en la gestión, en la previa al 2023. Este domingo iban a tener su segundo encuentro provincial, precisamente en esa tierra sureña, en el Malargüe Inn.

Ojeda, el primer lanzado, cerca de Ulpiano Suarez

Hay un dato llamativo con Ojeda. Además de estar con este espacio y ser uno de los nombres fuertes, ya ha asegurado públicamente que el mejor camino para el país es la reelección del presidente Milei (tiene sentido, por el perfil que puede tomar el departamento con un boom de la Vaca Muerta mendocina y un fortalecimiento minero). Sin embargo, su candidato para la provincia es Ulpiano Suarez, que se desmarca de la política libertaria dura, aunque sin romper.

Es de los que creen que tarde o temprano el capitalino se alineará, y que de hecho puede ser el elegido de Cornejo de acá a fin de año. Lo que lo obligaría a una postura más concesiva con Casa Rosada. De más está decir que Ojeda -y se entiende que una porción importante de La Púrpura- es un liberalismo no petrista para los comicios provinciales.

Puede haber revelaciones y candidatos que nadie está viendo en estos encuentros que vienen. En la última presentación que hicieron, en el Hilton, una de las figuras destacadas fue el intendente de San Martín, Raúl Rufeil. Lo miran con interés. Es más: el próximo encuentro “purpúreo” será antes de fin de año en la Zona Este. Casi con seguridad en el departamento del doctor.

"Vientos del Sur" se llamará el encuentro de La Púrpura.

Este domingo por la tarde también esperan a Mauricio Badaloni, en lo que puede ser la primera aparición fuerte desde que tiene su nuevo partido Emprende Mendoza. El empresario no ha dejado claro si quiere poner la cara como candidato en 2027, pero sí que quiere incidir.

A nivel nacional a La Púrpura la coordina Alejandro Speroni, que fue subsecretario legal de Luis Caputo en Economía hasta hace meses. Además, también aguardan algunas presencias nacionales con cierto peso para la reunión.

Estarán el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el intendente de General Pueyrredón (volvió al cargo hace un mes), Guillermo Montenegro y el senador chaqueño Juan Cruz Godoy, entre otros. Por los locales, juegan además las diputadas libertarias Estefanía Corvalán y Cecilia Soler.