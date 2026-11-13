Las Heras logró un ahorro de más de $9.488 millones anuales en la nueva licitación de limpieza urbana

La Municipalidad de Las Heras completó este viernes el proceso licitatorio para la contratación de los servicios integrales de recolección de residuos e higiene urbana, iniciado mediante el Decreto N.º 1231/2026, del 30 de septiembre de este año. Se presentaron dos ofertas, Vial Truck S.A. y Bodegas y Viñedos Santa Elena S.R.L. Esta última resultó adjudicataria.
Mediante el decreto municipal N.º 1485/2026, el intendente Francisco Lo Presti adjudicó la Licitación Pública N.º 1061/2026 a Bodegas y Viñedos Santa Elena S.R.L., cuya propuesta resultó la más conveniente tanto en términos económicos como técnicos; logrando una diferencia económica favorable de más de $9.488 millones anuales respecto de la otra oferta presentada, equivalente a aproximadamente $791 millones mensuales.
La propuesta ganadora se ubicó 18,90% por debajo del presupuesto oficial y fue 30,86% inferior a la presentada por la otra empresa oferente. Además, producto de la aplicación del sistema de evaluación establecido en el pliego que combina precio y calificación técnica, la firma adjudicataria obtuvo una calificación final de 98,72 puntos, frente a los 77,10 puntos de la otra oferente, acreditando la conveniencia técnica y económica de su propuesta.
La contratación incluye recolección de residuos, higiene urbana, limpieza de acequias, barrido de calles, mantenimiento de espacios verdes y servicios complementarios, conforme a las condiciones y frecuencias establecidas en los pliegos.
El proceso administrativo
El 23 de octubre pasado se realizó la recepción de los sobres y la correspondiente admisión formal. Durante esta primera etapa se procedió a la apertura del sobre Nº 1, destinado al análisis de las capacidades técnicas y económico-financieras de las empresas participantes.
Luego de evaluar la documentación presentada, las observaciones formuladas por las partes, las correspondientes vistas y contestaciones, y la documentación complementaria requerida, la comisión evaluadora dictaminó que ambas propuestas cumplían con los requisitos de capacidad técnica, disponibilidad de recursos y condiciones de prestación.
Asimismo, verificó la infraestructura, el equipamiento y los equipos profesionales necesarios para garantizar los servicios. En consecuencia, ambas empresas fueron declaradas formal y técnicamente admisibles.
El contrato del servicio actualmente vigente en Las Heras finaliza el 30 de noviembre. El inicio de la nueva prestación está previsto para el 1 de diciembre, con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios. Esta decisión reafirma el compromiso de la gestión municipal con la eficiencia del gasto público, la transparencia y la optimización de los recursos de los vecinos, garantizando la continuidad de servicios esenciales para el departamento.
En pocas palabras
- Municipalidad de Las Heras: adjudicó la licitación de limpieza urbana a Bodegas y Viñedos Santa Elena S.R.L.
- Ahorro significativo: la nueva contratación generará un ahorro anual superior a $9.488 millones.
- Servicios integrales: el contrato abarca recolección de residuos, higiene urbana y mantenimiento de espacios verdes.