Las Heras logró un ahorro de más de $9.488 millones anuales en la nueva licitación de limpieza urbana

Foto: gentileza Municipalidad de Las Heras

La contratación incluye recolección de residuos, higiene urbana, limpieza de acequias, barrido de calles, mantenimiento de espacios verdes y servicios complementarios, conforme a las condiciones y frecuencias establecidas en los pliegos.

El proceso administrativo

El 23 de octubre pasado se realizó la recepción de los sobres y la correspondiente admisión formal. Durante esta primera etapa se procedió a la apertura del sobre Nº 1, destinado al análisis de las capacidades técnicas y económico-financieras de las empresas participantes.

Luego de evaluar la documentación presentada, las observaciones formuladas por las partes, las correspondientes vistas y contestaciones, y la documentación complementaria requerida, la comisión evaluadora dictaminó que ambas propuestas cumplían con los requisitos de capacidad técnica, disponibilidad de recursos y condiciones de prestación.

Asimismo, verificó la infraestructura, el equipamiento y los equipos profesionales necesarios para garantizar los servicios. En consecuencia, ambas empresas fueron declaradas formal y técnicamente admisibles.

El contrato del servicio actualmente vigente en Las Heras finaliza el 30 de noviembre. El inicio de la nueva prestación está previsto para el 1 de diciembre, con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios. Esta decisión reafirma el compromiso de la gestión municipal con la eficiencia del gasto público, la transparencia y la optimización de los recursos de los vecinos, garantizando la continuidad de servicios esenciales para el departamento.