Badaloni y los empresarios se hartaron de esperar respuestas y ahora aspiran a desembarcar en la Legislatura

Mauricio Badaloni y el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, vienen militando juntos desde 2019. En el 2023 -con Activá Mendoza- lograron ese ministerio y otro cargo en la DGE. Ahora pretenden desembarcar en la Legislatura.

Ahora, con la experiencia de 3 años de gestión, entienden que es clave estar y ser parte de las discusiones que definen el curso de una gestión, y para eso necesitan legisladores que den el debate desde la lógica de quien emprende, tiene una pyme, y por ejemplo debe soportar la asfixia impositiva todos los meses.

La meta de estar donde se dan las discusiones claves

"Hay que influir en el parlamento, porque es ahí donde se cuecen las leyes y ahí es donde pasan las cosas. Es ahí donde se discute el presupuesto y las leyes impositivas", acentuó el mismo Badaloni en la charla que mantuvo con el programa "Mañana es mejor", de Radio Nihuil.

Para hacer palpable esa necesidad de ser parte de las discusiones de la política, Badaloni apeló a la angustiante situación que atraviesan varias pymes y remarcó que llega tarde el anuncio de alivio financiero que hicieron esta semana tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el gobierno provincial.

Mauricio Badaloni aseguró que las medidas de alivio financiero que anuciaron Luis Caputo y el gobierno provincial llegan tarde, porque las pymes locales vienen padeciendo asfixia impositiva desde hace más de 5 meses. Foto: archivo

"Nosotros lo venimos trabajando hace 4 o 5 meses y Vargas Arizu lo sabe, porque las pymes están teniendo un grave problema, que se terminó de consolidar cuando se confirmó que 6 de cada 10 argentinos tienen un problema de deuda. Ahí se convirtió en un asunto de todos, porque hasta ese momento parecía que eran solo las pymes que se habían endeudado mal", se quejó.

Y marcó que uno de los hitos de ese endeudamiento casi generalizado se dio cuando entre octubre y diciembre pasado las tasas de interés subieron por arriba de 80%: "Sabíamos que esto iba a venir, lo vimos hace 6 meses", resaltó.

Al parecer, ese grupo de empresarios se cansó de llevarle proyectos a varios legisladores y siempre recibir como respuesta que "no es el momento" para dar esas discusiones, o ver cómo varias de sus iniciativas terminaban olvidadas en algún cajón de la Casa de las Leyes. Por eso ahora aspiran a que alguno de los suyos ocupe esas bancas y los represente.

El ejemplo de lo que ocurre en Brasil jugó como otro incentivo. "En Brasil, los industriales se juntan y te dicen ¿y cuántos diputados y senadores tienen? Porque les parece un rapto de locura que uno venga a plantear algunas reformas de determindas políticas y después no tenga diputados y senadores dentro para poder mocionar las leyes y pelear por esos votos. Entonces la pregunta es ¿por qué nosotros no tenemos este tipo de espacios?", se sinceró Badaloni.

"No somos políticos tradicionales"

Mauricio Badaloni es uno de los empresarios más influyentes en la arena económica mendocina. No solo por su empresa de transportes Andesmar, sino que además es protesorero de la Unión Industrial Argentina (UIA), lo que le da voz en la discusión que el sector plantea a nivel nacional, y además se supo diversificar e incursionó en empresas de medios de comunicación (en Mendoza es dueño de Diario Los Andes y Radio Aconcagua).

Esa carta de presentación parecería suficiente para un empresario mendocino, sin embargo, tanto él como algunos de sus pares entienden que en este momento es necesario influir en la política, pero desde un lugar distinto y con una lógica distinta.

"Nuestra propuesta es diferente, porque a la hora de resolver un problema tenemos un sentido práctico, que no es el sentido que suele usar la política tradicional. De hecho venimos a hacer política emancipándonos de esa vieja política", afirman algunos de los que vienen participando de varias reuniones en las que se gestó el nuevo partido.

Tienen claro que el vehículo para llegar es el partido Emprende Mendoza (en el que ya no influye José Luis Ramón), y saben además que para que ese auto circule tendrán que tejer alianzas que le sirvan de combustible, pero parecen envalentonados. Tanto que hasta ofrecen de prueba varias medidas que lograron instalar con el ministro Rodolfo Vargas Arizu.

Como ejemplo de lo que pretenden instalar como lógica de la política, desde el grupo de empresarios que integran Emprende Mendoza marcan la decisión de ponerle fin a la Lucha Antigranizo con combate aéreo, un método que se utilizó durante 30 años. "Eso no era eficiente y nos hizo perder lo mismo que cuesta medio dique Potrerillos", aseguran.

"Cuántos políticos tradicionales se habrían animado a ponerle fin a la Lucha Antigranizo, que no solo no servía para combatir eficazmente la tormenta, sino que nos costó lo mismo que medio dique Potrerillos, porque se pagaron 14 millones de dólares por 30 años. Lo que hay que entender es que en esos casos se están manejando fondos públicos y hay que hacerlo de forma eficiente", plantean algunos de esos empresarios.

Con esa misma lógica, Vargas Arizu trabaja para que sea una empresa binacional la que opere el Paso Cristo Redentor, y disponga de los medios necesarios para que ese paso internacional no tenga que pasar 34 días cerrado como ocurrió este invierno por la cantidad de nieve que cayó.

"Ese cierre hizo que la exportación se nos cayera 4 puntos, y eso es consumo que se cae; porque si no llega la mercadería nuestra, el que consume elige a otro proveedor. Entonces eso es lo que hay que solucionar, no tiene sentido escatimar en maquinaria cuando el daño económico es muy superior", planteó el ministro que integra la cúpula de Emprende Mendoza.

Hoy en ese grupo político en formación valoran la chance de tener esa "mirada privada" en el Ministerio de Producción, y también en la DGE, pero a la vez saben que un ministro o una funcionaria pueden ser fusibles que salten de un momento a otro, por eso la próxima meta es contar con legisladores que sean capaces de instalar esa impronta. Y hacia esa meta van.