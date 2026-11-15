Según una encuesta, el electorado le tiene más miedo a la continuidad de Cornejo que a la vuelta del peronismo

A esta lectura se suma otra consulta del estudio bajo la consigna de completar la frase “Lo peor que podría pasarle a Mendoza en 2027 es...”, donde el primer lugar lo ocupa la “Continuidad” (29,6%), seguida por el “Estancamiento económico” (27,5%), frente a un 16,8% que menciona el “retorno al pasado”.

"Lo peor que podría pasarle a Mendoza", de acuerdo al sondeo. Imagen: DC Consultores.

El estudio de Urios se realizó entre el 19 y el 22 de octubre sobre 1.270 casos efectivos en toda la provincia de Mendoza (con un margen de error de +/- 2,1%). Del informe, titulado “Desarrollo e inversión: la kriptonita de Cornejo. Un súper que ya no lo es”, también se desprende que el mandatario provincial registra 53,1% de imagen negativa frente a 21,7% de positiva y 25,2% de regular.

A partir de una serie de preguntas estructuradas y consultas abiertas, el trabajo describe los principales puntos de fricción entre la gestión actual y las expectativas del electorado hacia 2027.

Petri encabeza la intención de voto

El desgaste en la imagen de Cornejo tiene correlato en la consideración pública de los funcionarios identificados con su estructura de gestión.

En la tabla comparativa de imagen, el ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, registra 35,9% de imagen negativa frente a 14,2% de positiva (con 29% de regular y 20,9% de desconocimiento), mientras que el ministro de Gobierno, Natalio Mema, obtiene 30,4% de imagen negativa, 15,1% de positiva y 31,6% de desconocimiento.

La imagen de los políticos sondeados. Imagen: DC Consultores.

En el escenario de intención de voto a gobernador, los datos muestran una diferencia marcada entre las figuras con proyección nacional o municipal y los cuadros ministeriales:

Luis Petri encabeza la medición con48,3%.

Ulpiano Suárez se ubica en segundo lugar con22,8%.

Anabel Fernández Sagasti alcanza12,4%.

Matías Stevanato figura cuarto con 12,4%.

Flor Destefanis obtiene 1,6%.

Los dirigentes asociados directamente al gabinete provincial quedan en los siguientes niveles: Tadeo García Zalazar mide 7,6% y Natalio Mema registra 4,8%.

En este gráfico, Luis Petri encabeza la intención de voto a gobernador. Imagen: DC Consultores.

Una distribución similar se observa al consultar quién representa mejor a los comerciantes y a las pymes de Mendoza: la preferencia vuelve a poner en el podio a Luis Petri (35,7%) y Ulpiano Suárez (31,5%), seguidos por Matías Stevanato (20,9%), mientras que Tadeo García Zalazar (6,1%) y Natalio Mema (5,8%) obtienen porcentajes menores.

Los políticos que mejor representan a los comerciantes y las pymes de Mendoza, de acuerdo a la encuesta que se conoció recientemente. Imagen: DC Consultores.

Interrogantes sobre la unidad de Cambia Mendoza

El sondeo también pone bajo la lupa la cohesión del frente oficialista rumbo a 2027. Ante la hipótesis de una interna en las PASO, casi siete de cada diez mendocinos (69,5%) proyectan una derrota del cornejismo o una fractura del espacio:

36,3% cree que se impondrá otro candidato ajeno al aval del gobernador.

cree que se impondrá otro candidato ajeno al aval del gobernador. 33,2% anticipa que ni Luis Petri ni Ulpiano Suárez competirán por adentro del frente.

anticipa que ni Luis Petri ni Ulpiano Suárez competirán por adentro del frente. 30,5% estima que ganará el postulante respaldado por Cornejo.

¿Qué pasará con el oficialismo si hay PASO en Mendoza? Imagen: DC Consultores.

El escenario se complejiza aún más si Petri decide competir por fuera de Cambia Mendoza: al consultar quién podría derrotarlo en ese caso, las menciones espontáneas se concentran mayoritariamente en “Nadie” o “Ninguno”.

Un posible escenario con Petri fuera de Cambia Mendoza. Imagen: DC Consultores.

Por último, el estudio mide la tensión territorial frente al reparto de recursos provinciales. Respecto del posicionamiento político de los jefes comunales, el electorado les exige prescindencia partidaria: 37,5% pide que su intendente “no se meta y se dedique a gestionar”, 35,1% prefiere que “apoye a quien represente mejor a su gente” y 27,4% opta por que “cuide los fondos del municipio”.

Expectativas sobre el rol de los intendentes. Imagen: DC Consultores.

El bolsillo en tensión

La evaluación de la situación económica cotidiana marca una distancia respecto de los indicadores de orden fiscal que suele destacar el oficialismo.

Al consultar sobre la realidad de los ingresos familiares, 84,2% de los encuestados se ubica en categorías de malestar o restricción: 31,2% afirma que “dejó de creer en las promesas”, 28,3% señala estar “en modo supervivencia” y 24,7% dice que “aguanta con bronca”. En la vereda opuesta, solo 15,8% manifiesta vivir mejor y acompañar este presente.

El bolsillo flaco de los mendocinos, de acuerdo a la encuesta de DC. Imagen: DC Consultores.

Este cuadro se complementa con los motivos de cansancio ciudadano en la vida diaria: la categoría “los políticos” encabeza las respuestas con 47,6%, seguida por la inseguridad (22,9%), la gestión (18,2%) y la mentira en el discurso público (11,3%).

El cansancio de los mendocinos, de acuerdo con el sondeo. Imagen: DC Consultores.

Reclamos por la presión impositiva

La agenda de expectativas ciudadanas hacia el próximo turno de gobierno prioriza la reactivación por sobre otras variables.

Cuando se pregunta qué se necesita del próximo gobernador de Mendoza, 45,7% responde “que planifique y desarrolle Mendoza de una vez por todas”.

Ese porcentaje casi duplica la demanda de gobernar con firmeza para terminar con la inseguridad (25,3%) y supera ampliamente la exigencia de decir la verdad (15,9%) o tener espalda frente a la Nación (13,1%).

Los mendocinos ansían el desarrollo. Imagen: DC Consultores.

La percepción de falta de dinamismo económico se traslada directamente al plano tributario. Ante la consulta sobre qué prefieren los contribuyentes si la provincia les debe dinero por saldos a favor de Ingresos Brutos, la primera opción es “que bajen el impuesto así entran inversiones a Mendoza” (29,7%), por encima de la devolución en efectivo (24,2%) o el descuento en los impuestos Inmobiliario o Automotor (7,2%).

Los impuestos, otro punto de dolor. Imagen: DC Consultores.

Verticalismo y falta de disenso interno

El informe de DC Consultores también indaga en la percepción pública sobre el funcionamiento interno del oficialismo y el liderazgo del gobernador.

El liderazgo de Cornejo, bajo la lupa en el estudio de DC Consultores. Imagen: DC Consultores.

Ante la pregunta sobre qué sucede con un dirigente que discute con Cornejo, 65,8% de los consultados responde que “lo apartan”.

Un 26,9% opina que “no pasa nada” y apenas 7,3% cree que “lo valoran más”.