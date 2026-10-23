Guaymallén ofreció un bono de hasta $400.000, pero el gremio rechazó la propuesta salarial

Los empleados de Guaymallén protestaron por el recorte de adicionales dispuesto por el Ejecutivo.

Desde la intendencia conducida por Marcos Calvente destacaron que el plan forma parte de un proceso de reordenamiento de la masa salarial. Según remarcaron, se busca garantizar la sostenibilidad de los salarios a lo largo del tiempo sin poner en riesgo la prestación de los servicios esenciales ni la ejecución de las obras públicas programadas para el municipio.

Un esquema progresivo con bonos de hasta $400.000 para las escalas más bajas

La propuesta oficial contempla la asignación de bonos extraordinarios que alcanzan un techo de $400.000, con montos segmentados según el sueldo bruto y el sector operativo en el cual reviste cada agente.

Para el personal encuadrado en el régimen general, el proyecto fija tres escalas de pago, mientras que aquellos trabajadores con haberes brutos superiores a los $2.200.000 quedan excluidos del beneficio.

En tanto, para el personal de la Dirección de Obras por Administración (DOA) y de la Secretaría de Servicios Públicos, bajo el esquema de bono ABL, se establecieron dos categorías de liquidación.

De acuerdo con el desglose del padrón municipal, 966 trabajadores ubicados en los tramos salariales más vulnerables percibirían la asignación máxima de $400.000.

Paralelamente, otros 1.139 empleados accederían a un adicional de $300.000, mientras que 342 agentes recibirían la suma de $150.000.

Desde el municipio explicaron que la distribución responde a un criterio progresivo: a menor nivel de remuneración, mayor es el acompañamiento económico otorgado para equiparar los ingresos dentro de la estructura comunal.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, afirmó que está abierto al diálogo, pero que no comprometerá las cuentas públicas. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Preservación de los puestos de trabajo y equilibrio fiscal como ejes de la negociación

La posición expresada por la gestión municipal establece que el proceso de reordenamiento de los haberes no debe amenazar la continuidad de las fuentes laborales de los casi 3.000 empleados que componen la plantilla. En ese contexto, el Ejecutivo defiende el equilibrio fiscal como una condición indispensable para asegurar el pago en tiempo y forma de los sueldos, como también el funcionamiento operativo de la administración.

En línea con las medidas de contención del gasto, las autoridades recordaron que el plan de austeridad incluyó una reducción del 10% en las dietas del intendente y de la planta de funcionarios políticos, junto con el congelamiento de sus remuneraciones por un plazo de 6 meses.

Tras el rechazo sindical, las partes abrieron una instancia de diálogo que se reanudará este lunes 26 de octubre. Desde el Ejecutivo comunal reiteraron la predisposición a lograr un consenso que atienda las pretensiones de los trabajadores, siempre que se mantenga dentro de las posibilidades financieras de Guaymallén para no comprometer los compromisos presupuestarios de los próximos meses.