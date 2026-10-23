El factor libertario detrás de la maestría de Jimena Latorre que pagó el Estado provincial

Y también se conoció que Latorre está cursando en una universidad de ideología libertaria.

El idioma Milei en la gestión de recursos ambientales

La elección de la universidad no fue casual. Se trata de una universidad de ideología libertaria que, en ese posgrado en particular, estudia la gestión de los recursos, pero desde el punto de vista económico.

Abogada de profesión y al frente de un equipo técnico integrado mayoritariamente por egresados de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Latorre contó a Diario UNO acerca de su necesidad de adquirir conceptos económicos aplicados a la gestión ambiental.

"Soy abogada, estamos en medio de un gobierno nacional libertario que rige la mayoría de sus decisiones, incluso las ambientales, según lo económico y yo no tenía herramientas para entender eso desde la base", explicó la ministra. Al explorar alternativas en el país, como la Universidad Torcuato Di Tella, o en el exterior, advirtió que la oferta se dividía entre programas estrictamente económicos o estrictamente ambientales.

En la sede madrileña de la Universidad Francisco Marroquín, conocida por su línea de pensamiento liberal y austriaco, encontró una currícula de 10 meses y 60 créditos ECTS que articulaba economía de libre mercado, legislación, energía y gestión de recursos naturales.

Para la funcionaria, abordar esta formación “es poder entender la base de otra visión, cuestionarla o no, pero conocerla porque desde esa base se están tomando decisiones".

Euros, dólares, pesos: los pagos por la maestría de la ministra

El respaldo institucional de la maestría comenzó el 1 de agosto del año pasado, cuando el Comité Ejecutivo del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas aprobó la medida como una acción estratégica de fortalecimiento institucional para elevar la capacidad de interlocución técnica del Estado provincial frente a actores empresariales y multilaterales.

El presupuesto inicial preveía un arancel de € 9.950, repartido en una matrícula de € 995 y cuotas mensuales. Sin embargo, según explican desde el Gobierno, al intentar saldar la reserva de plaza mediante Mendoza Fiduciaria, la operación rebotó: las normativas del Banco Central exigían cuenta en dólares y la presentación de la factura final por la maestría completa antes de autorizar cualquier giro de divisas al extranjero.

Ante la inminencia del vencimiento del cupo, el 19 de septiembre de 2025 Latorre abonó de su bolsillo los € 995,00 (U$S1.353,32) utilizando su tarjeta de crédito personal.

Poco después, la universidad ofreció un descuento del 10% por la cancelación anticipada del programa completo. Como el fideicomiso provincial no contaba con cuenta bancaria en dólares ni vías ágiles para transferencias internacionales, la ministra volvió a desembolsar fondos propios por U$S9.313,20 (correspondientes a € 8.955,00 de matrícula con bonificación más U$S15 de comisión bancaria) y presentó la factura emitida a su nombre.

"No debería haber pasado eso, pero hacer pagos en el exterior es muy difícil con las reglas actuales de Argentina", reconoció la funcionaria.

El reintegro y el origen de la plata

En enero de este año, el Comité Ejecutivo ordenó instruir el reintegro en pesos a la cuenta bancaria de la ministra al tipo de cambio vendedor del Banco Nación. Y en febrero se emitió una orden de pago por más $13.643.838 para transferir desde el Banco Galicia a la cuenta personal de la funcionaria en el Banco Nación.

Ante los cuestionamientos públicos por el monto destinado al posgrado, Latorre enfatizó que tanto esta capacitación, como otras de formación continua, se pagan con un fondo específico del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas, constituido en 2021, que se financia exclusivamente con los aportes que realizan las empresas petroleras privadas al adjudicarse licitaciones en la provincia.

Según su normativa, el dinero tiene como destino específico el fortalecimiento institucional de la gestión energética, lo que incluye capacitaciones tanto para funcionarios políticos como de planta permanente, además de la compra de vehículos y equipamiento tecnológico para equiparar al sector público con el privado

"Muchas veces la gente pide funcionarios más capacitados. Yo me valgo muchísimo del trabajo de mi equipo, pero creo que todos, como en el sector privado, tenemos que estar en capacitación continua", argumentó Latorre.

Sin denuncia en la Oficina de Ética Pública

Desde la Oficina de Ética Pública confirmaron a Diario UNO que, hasta este viernes a las 13.30, no había ingresado denuncia alguna respecto del reintegro que percibió la ministra Latorre por el pago de una maestría por parte del Estado.

Según señalaron, tomaron conocimiento de los hechos y documentos a partir de publicaciones mediáticas y se evaluarán los pasos a seguir.