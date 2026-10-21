Guaymallén y los municipales siguen lejos de un acuerdo por el bono que se quitó

El Sindicato de Empleados Municipales pide un bono único para todos los trabajadores. Guaymallén ofreció uno escalonado.

Cómo es la nueva propuesta de Guaymallén para pagar el bono

La oferta presentada por la comuna reemplaza el bono uniforme por un esquema de tres montos diferenciados según los haberes brutos de septiembre. También establece un límite salarial a partir del cual el adicional deja de cobrarse.

La propuesta contempla los siguientes tramos:

$400.000: para 916 empleados que cobran hasta $1.440.000 brutos.

para 916 empleados que cobran hasta $1.440.000 brutos. $300.000: para 691 trabajadores con remuneraciones de entre $1.440.001 y $1.800.000.

para 691 trabajadores con remuneraciones de entre $1.440.001 y $1.800.000. $150.000: para 613 empleados que perciben entre $1.800.001 y $2.200.000.

para 613 empleados que perciben entre $1.800.001 y $2.200.000. Sin bono: para 142 trabajadores con sueldos superiores a $2.200.000.

En total, el nuevo esquema alcanzaría a 2.220 empleados de los 2.362 totales. El resto dejaría de percibir el adicional.

El secretario de Gobierno, Ignacio Conte, explicó que el objetivo es priorizar a quienes tienen los ingresos más bajos sin comprometer el equilibrio fiscal ni la prestación de los servicios públicos: "Buscamos hacer un reordenamiento en la planta municipal, y nuestra propuesta tiene que ver con un aumento del bono de sueldo de lo que venían cobrando las clases más bajas, una baja para las clases más altas y, a los que tienen privilegios, sacarles el bono".

Pero ese criterio choca con el reclamo gremial. El sindicato defiende la continuidad del bono por el mismo monto para todos los trabajadores, independientemente de cuánto cobren.

"Hay empleados privilegiados, que cobran mucho más que la media provincial, hasta contando los empleados públicos", retrucó Conte respecto de la postura gremial.

Calvente sostiene que no puede volver al esquema anterior

El conflicto se originó cuando la Municipalidad resolvió recortar adicionales de alrededor de $325.000 para empleados cuyos salarios superan los $1.200.000, según informaron en ese momento desde la comuna.

La decisión generó el rechazo de los gremios y derivó en medidas de fuerza, hasta que la Subsecretaría de Trabajo intervino y dictó la conciliación obligatoria.

Foto: Cristian Morón/ Radio Nihuil

Calvente planteó que la discusión salarial debe adecuarse a los recursos disponibles. La caída de los ingresos nacionales, provinciales y municipales, sumada al impacto que tuvo el incendio del centro de datos municipal sobre la recaudación de tasas, forma parte de los argumentos con los que la gestión justifica el ajuste.

"Lo que siempre va a ser innegociable es esta reestructuración del empleo municipal", remarcó Conte.

Por otra parte, el funcionario sostuvo que el municipio busca diferenciar las remuneraciones en función de los ingresos y del trabajo que realiza cada empleado. "Que cobren bien aquellos que trabajan y se esfuerzan, y no cobren tan bien aquellos que trabajan menos y se esfuerzan menos", planteó.

El escenario que enfrenta la negociación, por ahora, es complejo.

El recorte de Calvente también alcanzó a los sueldos políticos

El ajuste efectuado por Calvente no se limita a los adicionales de los empleados. El Concejo Deliberante aprobó el proyecto municipal para reducir un 10% durante seis meses la remuneración del intendente y la de los funcionarios políticos.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Según lo informado por la comuna, esa medida permitiría ahorrar unos $60 millones mensuales. En paralelo, el recorte de adicionales a los trabajadores de mayores ingresos fue estimado inicialmente en más de $720 millones por mes.

La suma de ambas medidas representa un ahorro potencial superior a los $780 millones mensuales, de acuerdo con las cifras difundidas por el municipio.