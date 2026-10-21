La última propuesta de la Municipalidad de Guaymallén a los empleados municipales en la conciliación obligatoria por el conflicto salarial fue rechazada por el sindicato, que reclama mantener el bono de igual monto para todos los trabajadores.
Guaymallén y los municipales siguen lejos de un acuerdo por el bono que se quitó
El sindicato rechazó la propuesta salarial del municipio, que plantea bonos de entre $150.000 y $400.000 según el sueldo. La negociación continuará el viernes
El municipio, en cambio, insiste en cambiar las reglas de pago del adicional y distribuir los recursos según el nivel salarial de cada empleado. Según Guaymallén, las cuentas municipales no permiten sostener el esquema anterior, de un bono de unos $300.000 equiparado para todos los empleados, sin comprometer otras obligaciones.
Con las posiciones todavía alejadas, las partes se comprometieron a reunirse nuevamente este viernes 23 de octubre a las 9, en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo.
Cómo es la nueva propuesta de Guaymallén para pagar el bono
La oferta presentada por la comuna reemplaza el bono uniforme por un esquema de tres montos diferenciados según los haberes brutos de septiembre. También establece un límite salarial a partir del cual el adicional deja de cobrarse.
La propuesta contempla los siguientes tramos:
- $400.000: para 916 empleados que cobran hasta $1.440.000 brutos.
- $300.000: para 691 trabajadores con remuneraciones de entre $1.440.001 y $1.800.000.
- $150.000: para 613 empleados que perciben entre $1.800.001 y $2.200.000.
- Sin bono: para 142 trabajadores con sueldos superiores a $2.200.000.
En total, el nuevo esquema alcanzaría a 2.220 empleados de los 2.362 totales. El resto dejaría de percibir el adicional.
El secretario de Gobierno, Ignacio Conte, explicó que el objetivo es priorizar a quienes tienen los ingresos más bajos sin comprometer el equilibrio fiscal ni la prestación de los servicios públicos: "Buscamos hacer un reordenamiento en la planta municipal, y nuestra propuesta tiene que ver con un aumento del bono de sueldo de lo que venían cobrando las clases más bajas, una baja para las clases más altas y, a los que tienen privilegios, sacarles el bono".
Pero ese criterio choca con el reclamo gremial. El sindicato defiende la continuidad del bono por el mismo monto para todos los trabajadores, independientemente de cuánto cobren.
"Hay empleados privilegiados, que cobran mucho más que la media provincial, hasta contando los empleados públicos", retrucó Conte respecto de la postura gremial.
Calvente sostiene que no puede volver al esquema anterior
El conflicto se originó cuando la Municipalidad resolvió recortar adicionales de alrededor de $325.000 para empleados cuyos salarios superan los $1.200.000, según informaron en ese momento desde la comuna.
La decisión generó el rechazo de los gremios y derivó en medidas de fuerza, hasta que la Subsecretaría de Trabajo intervino y dictó la conciliación obligatoria.
Calvente planteó que la discusión salarial debe adecuarse a los recursos disponibles. La caída de los ingresos nacionales, provinciales y municipales, sumada al impacto que tuvo el incendio del centro de datos municipal sobre la recaudación de tasas, forma parte de los argumentos con los que la gestión justifica el ajuste.
"Lo que siempre va a ser innegociable es esta reestructuración del empleo municipal", remarcó Conte.
Por otra parte, el funcionario sostuvo que el municipio busca diferenciar las remuneraciones en función de los ingresos y del trabajo que realiza cada empleado. "Que cobren bien aquellos que trabajan y se esfuerzan, y no cobren tan bien aquellos que trabajan menos y se esfuerzan menos", planteó.
El escenario que enfrenta la negociación, por ahora, es complejo.
El recorte de Calvente también alcanzó a los sueldos políticos
El ajuste efectuado por Calvente no se limita a los adicionales de los empleados. El Concejo Deliberante aprobó el proyecto municipal para reducir un 10% durante seis meses la remuneración del intendente y la de los funcionarios políticos.
Según lo informado por la comuna, esa medida permitiría ahorrar unos $60 millones mensuales. En paralelo, el recorte de adicionales a los trabajadores de mayores ingresos fue estimado inicialmente en más de $720 millones por mes.
La suma de ambas medidas representa un ahorro potencial superior a los $780 millones mensuales, de acuerdo con las cifras difundidas por el municipio.
En pocas palabras
- Acuerdo salarial: el sindicato rechazó la propuesta del bono de Guaymallén y la negociación continúa el viernes.
- Propuesta municipal: el municipio busca pagar bonos de entre $150.000 y $400.000 según el sueldo, en lugar de un monto fijo.
- Ahorro fiscal: el recorte de adicionales a empleados y sueldos políticos busca un ahorro mensual superior a $780 millones.