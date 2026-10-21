Crimen en Guaymallén: un metalúrgico confesó que mató a su padre de 82 años y fue condenado a prisión perpetua

El crimen de su propio padre

El 19 de agosto de 2025, el cuerpo de Hugo Antonio Olguín (82) fue encontrado boca abajo en su casa ubicada en calle Pedro del Castillo 3974 de Villa Nueva, Guaymallén. A priori parecía ser una muerte sin violencia, causada por una caída o por un infarto. Pero los primeros datos forenses dieron un giro en la investigación: tenía una fractura en el cráneo producto de un golpe y había muerto al ser estrangulado.

La casa de Guaymallén donde ocurrió el crimen.

Ya con el caso calificado como un crimen, a los pocos días su único hijo fue detenido. La sospecha es que el padre era quien lo mantenía económicamente ya que atravesaba una situación financiera compleja: estaba separado, vivía con sus 4 hijos pero además tenía problemas de adicción a la cocaína, tal como quedó evidenciado con un examen toxicológico y con las conversaciones de Whatsapp que se extrajeron de su teléfono celular

Los peritos médicos encontraron lesiones menores en el cuerpo del sospechoso, especialmente en sus manos, lo que concuerda con la teoría de un ataque donde terminó golpeando con un palo y estrangulando a su propio padre.

De hecho, ese palo fue encontrado en el interior de la propiedad, en un sector de patio donde se acumulaba mugre. Este elemento, con el cual Hugo Olguín fue golpeado en la cabeza, tenía manchas de sangre de la víctima pero también rastros de ADN del sospechoso del crimen.