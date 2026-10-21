Gustavo Fernando Olguín, un metalúrgico de 56 años, admitió uno de los delitos más brutales que contempla el Código Penal: un parricidio. El hombre fue condenado a la máxima de prisión perpetua por cometer el crimen de su padre hace poco más de un año en Guaymallén.
Crimen en Guaymallén: un metalúrgico confesó que mató a su padre de 82 años y fue condenado a prisión perpetua
Gustavo Olguín (56) pasó por un juicio abreviado ya que estaba acorralado por las pruebas que lo sindicaban como el autor del parricidio
La defensa del metalúrgico llegó a un acuerdo con la fiscal de Homicidios Andrea Lazo para resolver el crimen en un juicio abreviado. Para el parricida no hubo ninguna mejoría en su situación penal, más allá de evitar enfrentar la exposición a un debate ante un jurado popular.
El juez Ramiro Salinas avaló el acuerdo y condenó al asesino de Hugo Antonio Olguín (82) bajo la calificación de homicidio agravado por el vínculo, según detallaron fuentes judiciales.
El crimen de su propio padre
El 19 de agosto de 2025, el cuerpo de Hugo Antonio Olguín (82) fue encontrado boca abajo en su casa ubicada en calle Pedro del Castillo 3974 de Villa Nueva, Guaymallén. A priori parecía ser una muerte sin violencia, causada por una caída o por un infarto. Pero los primeros datos forenses dieron un giro en la investigación: tenía una fractura en el cráneo producto de un golpe y había muerto al ser estrangulado.
Ya con el caso calificado como un crimen, a los pocos días su único hijo fue detenido. La sospecha es que el padre era quien lo mantenía económicamente ya que atravesaba una situación financiera compleja: estaba separado, vivía con sus 4 hijos pero además tenía problemas de adicción a la cocaína, tal como quedó evidenciado con un examen toxicológico y con las conversaciones de Whatsapp que se extrajeron de su teléfono celular
Los peritos médicos encontraron lesiones menores en el cuerpo del sospechoso, especialmente en sus manos, lo que concuerda con la teoría de un ataque donde terminó golpeando con un palo y estrangulando a su propio padre.
De hecho, ese palo fue encontrado en el interior de la propiedad, en un sector de patio donde se acumulaba mugre. Este elemento, con el cual Hugo Olguín fue golpeado en la cabeza, tenía manchas de sangre de la víctima pero también rastros de ADN del sospechoso del crimen.
En pocas palabras
- Un metalúrgico: admitió el crimen de su propio padre y fue condenado a prisión perpetua.
- Juicio abreviado: Gustavo Olguín (56) aceptó la pena máxima tras ser acorralado por las pruebas.
- Hecho: el parricidio ocurrió hace un año en Guaymallén, donde el cuerpo del hombre de 82 años fue hallado con signos de violencia.