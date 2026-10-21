Cómo fue el brutal triple crimen: el recorrido mortal del autor de la masacre

El cuerpo de la mujer fue hallado tendido en el sector de ingreso al comedor principal. De acuerdo con el examen preliminar de los médicos policiales, Laura presentaba una severa herida sangrante provocada por el impacto de los perdigones de la escopeta. Por la posición en la que quedó el cuerpo, los investigadores estiman que fue sorprendida mientras se desplazaba por el ambiente o intentaba dirigirse hacia la salida.

El dormitorio: el disparo contra su hijo Santino y el arma abandonada

Tras abatir a su pareja en la entrada de la casa, Santillán caminó pocos metros hacia la zona de descanso. En una de las habitaciones contiguas dormía su único hijo en común, Santino Santillán, de 11 años.

El niño fue atacado directamente sobre su cama. Los peritos constataron que la víctima presentaba un impacto de arma de fuego en la cabeza que le provocó la muerte en el acto. En ese mismo dormitorio se produjo un hallazgo clave para el expediente: junto al cuerpo del menor, el agresor dejó abandonada la escopeta de doble caño utilizada para perpetrar los disparos, evidencia contundente que confirmó la mecánica de los homicidios.

La cocina de la casa lindera: el ataque final contra su madre

Lejos de detenerse tras disparar contra su pareja y su hijo, Santillán continuó su marcha hacia el exterior de la propiedad principal. Cruzó el patio que comunicaba los fondos del terreno con una segunda edificación que poseía salida independiente hacia la calle Alfonso Amat.

En esa vivienda contigua residía su madre, Susana Castillo Toscanini, de 73 años. La jubilada fue encontrada sin vida sobre el piso de la cocina, con impactos de perdigones de idénticas características balísticas a los registrados en las otras dos víctimas. La mecánica sugiere que el atacante ingresó directamente al ambiente donde la mujer iniciaba sus actividades matutinas y abrió fuego a quemarropa.

La fuga y el desenlace fatal sobre la avenida Monteverde

Consumado el triple homicidio en los tres ambientes, Santillán salió a la calle a pie y emprendió la fuga hacia el partido vecino de Almirante Brown. Cerca de las 7:30 de la mañana, el hombre se arrojó debajo de un camión Mercedes-Benz sobre la avenida Monteverde, en la localidad de Burzaco, falleciendo de forma instantánea.

Los cuatro cadáveres fueron derivados a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para corroborar formalmente la trayectoria de los perdigones y las causas de muerte. Con la reconstrucción de cómo fue el triple crimen y el lugar exacto donde cayó cada víctima, la Justicia determinó que la acción penal contra el autor material quedará extinguida debido a su fallecimiento, cerrando un expediente caratulado como triple homicidio seguido de suicidio.