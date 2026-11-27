Pablo Peña, alias Gringo, se declaró culpable del crimen de Eduardo Bertón, de 82 años, ocurrido en Maipú en agosto de 2024 y pidió ser condenado en juicio abreviado.
Se declaró culpable de un crimen en Maipú y un juez decide si lo condena a prisión perpetua
Pablo Peña se hizo cargo del crimen de Eduardo Bertón, de 82 años, en Maipú, en 2024. Su pareja y una ex candidata libertaria van a juicio por jurado en 2027
La víctima, ex docente de Educación Física de reconocida trayectoria en el mundillo del balonmano, fue asesinada de un disparo de arma de fuego, lo que fue descubierto cuando le practicaron la autopsia al cadáver, quemado durante el incendio de la escena del crimen: su propia casa.
El juez penal Diego Lusverti, quien participó de la audiencia junto con la defensa y la Fiscalía de Homicidios, analiza las pruebas ofrecidas y el lunes próximo decidirá si avala -o no- el acuerdo de culpabilidad que terminará con la condena a Peña, de 59 años, a prisión perpetua. El móvil del crimen sería una cuenta en Miami a nombre de la víctima y por U$S150.000.
El crimen de Maipú: hay 2 mujeres imputadas
Por este caso, otras 2 personas están imputadas y corren el riesgo de ser sentenciadas a prisión perpetua. Se trata de Claudia Córdoba, ex candidata a intendenta de Maipú por el Frente Libertario, y Roxana Núñez. Ambas serán juzgadas por un jurado popular durante el primer trimestre de 2027 salvo que admitan la responsabilidad de los hechos en un juicio abreviado.
Tras la audiencia de juicio abreviado realizada este jueves en el Polo Judicial, el juez Lusverti analiza si las pruebas ofrecidas como parte del acuerdo para alegar la culpabilidad de Peña tiene validez suficiente como para condenarlo penalmente.
Un dato adicional: Peña está gravemente enfermo y en caso de ser sentenciado tramitaría cumplir la condena en la modalidad de prisión domiciliaria.
Crimen e incendio en Maipú
El asesinato de Eduardo Bertón ocurrió el El 10 de agosto de 2024 durante la tarde.
Peña y las mujeres llegaron a la casa de Bertón en un Fiat Palio, como quedó registrado por cámaras de seguridad del lugar.
Luego, Córdoba y Núñez se reunieron con Bertón en la parte trasera de la propiedad mientras Peña -que portaba un arma de fuego- ingresó a la casa y cortó los cables de las cámaras.
Más tarde, las mujeres se retiraron del lugar, Eduardo Bertón se encontró con Peña y terminó con un disparo en la cabeza.
Luego, el presunto asesino y Núñez, su pareja -de acuerdo a la acusación fiscal- prendieron fuego la casa para eliminar evidencias del crimen.
Antes, dijo la Fiscalía, se apoderaron 2 armas de fuego, una notebook y un dron.
En pocas palabras
- Pablo Peña: se declaró culpable del crimen de Eduardo Bertón en Maipú.
- Juicio abreviado: el juez evalúa si condena a Peña a prisión perpetua.
- Otras imputadas: dos mujeres, Claudia Córdoba y Roxana Núñez, irán a juicio por jurado en 2027.