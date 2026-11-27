El juez de sentencia Diego Lusverti analiza las pruebas y decide si acepta o no la declaración de culpabilidad de Pablo Peña.

El crimen de Maipú: hay 2 mujeres imputadas

Por este caso, otras 2 personas están imputadas y corren el riesgo de ser sentenciadas a prisión perpetua. Se trata de Claudia Córdoba, ex candidata a intendenta de Maipú por el Frente Libertario, y Roxana Núñez. Ambas serán juzgadas por un jurado popular durante el primer trimestre de 2027 salvo que admitan la responsabilidad de los hechos en un juicio abreviado.

Tras la audiencia de juicio abreviado realizada este jueves en el Polo Judicial, el juez Lusverti analiza si las pruebas ofrecidas como parte del acuerdo para alegar la culpabilidad de Peña tiene validez suficiente como para condenarlo penalmente.

Un dato adicional: Peña está gravemente enfermo y en caso de ser sentenciado tramitaría cumplir la condena en la modalidad de prisión domiciliaria.

Claudia Córdoba, ex candidata libertaria imputada, junto a Peña y Roxana Núñez, por el crimen de Eduardo Bertón.

Crimen e incendio en Maipú

El asesinato de Eduardo Bertón ocurrió el El 10 de agosto de 2024 durante la tarde.

Peña y las mujeres llegaron a la casa de Bertón en un Fiat Palio, como quedó registrado por cámaras de seguridad del lugar.

Luego, Córdoba y Núñez se reunieron con Bertón en la parte trasera de la propiedad mientras Peña -que portaba un arma de fuego- ingresó a la casa y cortó los cables de las cámaras.

Más tarde, las mujeres se retiraron del lugar, Eduardo Bertón se encontró con Peña y terminó con un disparo en la cabeza.

Luego, el presunto asesino y Núñez, su pareja -de acuerdo a la acusación fiscal- prendieron fuego la casa para eliminar evidencias del crimen.

Antes, dijo la Fiscalía, se apoderaron 2 armas de fuego, una notebook y un dron.