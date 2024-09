La excandidata libertaria acusada de matar a Eduardo Bertón declaró: "Me presionaba para que fuera su pareja"

Incendio crimen maipú bertón 11.jpg El lugar donde ocurrió el crimen e incendio en Maipú.

Pero también había otro componente, según su versión: "Por ahí me ponía presión porque yo no aceptaba ser su pareja. Eduardo era como un mentor que con los días me ponía más y más presión. Yo consideré que no estaba en venta, que mi cuerpo y mi mente era lo que yo ponía. Por eso me sentí estafa, burlada y decidí hablar para que se apoderaran de su dinero".

El robo que terminó mal

Claudia Córdoba admitió que existió un plan previo con su amiga Roxana Núñez y su pareja Pablo Peña, a quienes conocía "del barrio que es cercano a mi casa donde yo desarrollaba actividades políticas". "Ellos tenían problemas económicos y aceptaron ayudar para apoderarse del dinero", agregó en su declaración indagatoria.

Ese mismo 10 de agosto, Córdoba llegó en un vehículo junto a su amiga hasta la casa de Eduardo Bertón. En el baúl estaba oculto Pablo Peña. "Eduardo me había mencionado que recorriéramos el predio para repasar el proyecto en el que me había dejado totalmente afuera. Yo le había explicado a Peña cómo era la casa. Tenía que sacar el dinero y volver al auto", aseveró.

► TE PUEDE INTERESAR: Crimen en Maipú: la candidata libertaria, la cuenta en EE.UU., la mochila y el beso de la traición

Sin embargo, cuando volvieron a subirse al vehículo notaron que el hombre no estaba en el baúl, como habían acordado. "Creí que ya había salido y había comenzado a irse caminando. Di una vuelta grande. Lo encontré unos metros más adelante de la casa de Eduardo. Se subió y estaba nervioso. Le dijo a su esposa que regresaran, por lo que los dos se bajaron y caminaron en dirección a la casa. Yo me volví a mi casa. Horas más tarde tomé conocimiento de que había un incendio en la casa de Eduardo", relató.

Crimen Bertón Maipú.jpg Córdoba, Núñez y Peña, los tres sospechosos del crimen en Maipú.

Claudia Córdoba explicó que días después se juntó con su amiga Roxana Núñez quien le aseguró que "no habían tomado nada de la casa. Me dijo que su esposo no había tenido intención de hacerle daño, que fue un accidente".

"Lejos de mí estaba lo que pasó. Solo quería que Eduardo recapacitara, nada más", concluyó en su declaración, donde no aceptó preguntas por parte de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos.

►TE PUEDE INTERESAR: Pionero del balonmano y precursor una pseudociencia: el perfil del hombre asesinado en Maipú

Está previsto que en el transcurso de esta semana también brinden declaración indagatoria Roxana Núñez y Pablo Peña. Una vez concluido esto, se pondrá fecha para la audiencia de prisión preventiva donde las defensas evidentemente buscarán un cambio de calificación en la imputación para evitar una potencial condena a prisión perpetua por el crimen en Maipú.