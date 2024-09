Declaró otra imputada por el crimen de Eduardo Bertón: contradicciones y clientelismo político

Crimen Bertón Maipú.jpg Córdoba, Núñez y Peña, los tres sospechosos del crimen en Maipú.

La versión de Roxana Núñez

La mujer detalló que conocía a la ex candidata a intendenta de Maipú porque hacía trabajos políticos en su barrio, donde ella es referente. Sobre aquel 10 de agosto, contextualizó que desde hacía varios días estaba buscando a su esposo Gringo Peña a quien había denunciado por violencia de género pero sabía que estaba atravesando algunos problemas de salud. Esa jornada, según su versión, Claudia Córdoba pasó a buscarla por su casa para llevarla a reunirse con el hombre. Pero en realidad se dirigieron a la casa de Eduardo Bertón donde ingresaron la patio y estuvieron hablando durante media hora aproximadamente -tal como se observa en las cámaras de seguridad-.

Minutos después de irse del domicilio se encontraron en la calle con el Gringo Peña: "Claudia le dijo si ya estaba todo y él le dijo que sí. Yo no entendía de qué se trataba", explicó Roxana Núñez. A esa altura, Eduardo Bertón ya había sido asesinado de un disparo en el interior de la casa. La mujer declaró que la obligaron a ingresar al lugar y "me encuentro con el hombre muerto lleno de sangre. Yo no podía hacer nada por él. Fue un horror lo que vi".

En los días siguientes hasta su detención no volvió a ver a su marido, pero sí a la política del Frente Libertario quien fue hasta su domicilio y "comenzó a amenazarme. Me dijo que si yo no había desconectado las cámaras de seguridad del lugar me iba a ir arrastrada con ella. Que nos iba a pasar lo mismo que a ese hombre". "Pido perdón por no tener el valor para denunciar y llamar a la Policía", agregó.

Roxana Núñez planteó que le tenía miedo a Claudia Córdoba debido a sus conexiones políticas. Explicó que la conoció a mediados de 2020 por su labor social en el barrio donde vivía pero luego dejó de asistir el lugar y volvió "para las internas del partido político. Había afiliado a un montón de vecinos que tienen carencias y les ofrecía mercadería para que la fueran a votar". Incluso aseguró que tras denunciar a su esposo por violencia de género se enteró por comentarios de barrio que la referente del Frente Libertario andaba diciendo que "le convenía que el Gringo me matara para después usarlo en la campaña política".

Incendio crimen maipú bertón 111.jpg El lugar donde ocurrió el crimen e incendio en Maipú.

Avanza la investigación

La pesquisa por el crimen en Maipú tendrá un nuevo capítulo importante este viernes con la declaración del Gringo Peña, sospechado de ser el autor del disparo fatal. En tanto que el próximo martes se realizarán una audiencia de prisión preventiva que solicitó la fiscal de Homicidios Claudia Ríos contra los tres imputados. Fuentes judiciales detallaron que existe la posibilidad de que Roxana Núñez sea beneficiada con un arresto domiciliario ya que tiene hijos pequeños y uno de ellos está en período de lactancia.