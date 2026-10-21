Un macabro femicidio conmociona a la localidad de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba. Pablo Gómez, de 37 años, fue detenido luego de ser intensamente buscado como el principal sospechoso de asesinar a su pareja, Camila Abigail Iglesias, de 24 años, y ocultar sus restos dentro de una heladera recubierta con cal en la casa que compartían.
Quién es el hombre acusado de matar a su pareja y ocultar el cuerpo en una heladera con cal
El acusado de matar a su pareja intentó simular una fuga voluntaria de la víctima, pero un mensaje y pertenencias halladas en la casa complicaron su situación
El escalofriante hallazgo ocurrió en un inmueble del barrio Los Altos. Tras varios días sin noticias sobre el paradero de Camila, los efectivos policiales allanaron el domicilio y encontraron el cuerpo de la joven, envuelto en bolsas plásticas y cubierto con cal hidratada dentro de la heladera.
La detención de Pablo Gómez se logró tras operativos de rastrillaje que culminaron en el barrio San Nicolás, en la localidad de Malagueño.
Pareja asesinada en Córdoba: un denso historial de denuncias por violencia de género
A medida que avanza la investigación en Córdoba a cargo de las autoridades judiciales, trascendió que Gómez poseía un violento y reiterado historial de denuncias por violencia doméstica y violencia de género con parejas anteriores.
De acuerdo con los registros judiciales, el imputado fue denunciado por su exmujer en tres oportunidades (en 2013 y 2019) ante el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género de Cruz del Eje. Asimismo, pesaban sobre él imputaciones penales iniciadas en 2018 y 2025 por "lesiones agravadas por violencia de género", causas por las que llegó a permanecer privado de la libertad.
La estrategia para ocultar el crimen de su pareja
Para desviar la atención de los familiares, Gómez intentó instalar la versión de que Camila se había ido por sus propios medios tras una discusión cotidiana. "Tuvimos una discusión, se enojó y se fue. Le escribo y no me responde", le envió por mensaje a la hermana de la víctima días antes del hallazgo.
Sin embargo, la farsa comenzó a derrumbarse cuando la familia realizó la denuncia formal por su desaparición. Según fuentes ligadas al expediente, en la vivienda allanada, los investigadores hallaron pertenencias de la víctima, un teléfono destruido y una carta de puño y letra dejada por el acusado a sus allegados, donde admitía "haberse mandado una cagada", que no quería ir a la cárcel y amenazaba con quitarse la vida antes de darse a la fuga.
En pocas palabras
- Femicidio en Córdoba: Hallaron el cuerpo de Camila Iglesias, de 24 años, oculto en una heladera con cal.
- Detenido el expareja: Pablo Gómez, de 37 años, fue arrestado tras intentar simular una fuga voluntaria de la víctima.
- Historial de violencia: El acusado poseía denuncias previas por violencia de género y lesiones agravadas.