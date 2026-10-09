El guion de Golondrina Ruiz pasó a la final del concurso para la Fiesta Nacional de la Vendimia

Rafael Golondrina Ruiz, el "Señor Vendimia". Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Golondrina Ruiz, el "Señor de la Vendimia"

Rafael Ruiz tenía 78 años. Fue escritor, músico, poeta y guionista. Escribió para la Fiesta Nacional de la Vendimia en 2003 y asumió la dirección general del espectáculo en 2005 y 2020. Además creó numerosas fiestas departamentales y distritales.

Una semana antes de su fallecimiento presentó El yantar de los Cantares en la Feria del Libro que se desarrolla en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

Tres guiones en carrera para La Fiesta Nacional de la Vendimia 2027

Este jueves dieron a conocer las propuestas que participarán en la final del concurso público para la propuesta de guion, con su correspondiente síntesis argumental incluida, de realización de la escenografía, de la dirección artística general, de la dirección audiovisual, de la puesta en escena, del desarrollo técnico y del equipo artístico para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027. Finalizadas las etapas de recepción de proyectos, el jurado se expidió y comunicó las propuestas que pasarán al coloquio público para definir la que realizará la puesta en escena.

Las propuestas

Vendimia de una misma raíz. Guion: Claudia Nidia Guzmán y Néstor Alberto Giménez Celi. Dirección: Néstor Alberto Giménez Celi.

Vendimia eterna. Guion: Mercedes Fernández. Dirección: Paula Elisa Giuffrida y Franco Emmanuel Agüero.

El alma de esta tierra. Guion: Rafael Golondrina Ruiz. Dirección: Gaspar Tello.

Los coloquios, que permitirán definir qué equipo realizará el Acto Central y repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027, estarán abiertos al público y se desarrollarán el domingo 8 de noviembre en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc.

Hay 3 guiones en carrera para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027. Foto: Subsecretaría de Cultura

El jurado