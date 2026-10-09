En un hecho inédito en el historial de la Fiesta Nacional de la Vendimia, uno de los guiones que pasaron a la final para determinar cuál será la propuesta elegida para la tradicional celebración mendocina, es de una persona fallecida, el Golondrina Ruiz.
El guion de Golondrina Ruiz pasó a la final del concurso para la Fiesta Nacional de la Vendimia
Son tres las propuestas seleccionadas para la puesta en escena de la Vendimia. Una de ellas es con guion de Golondrina Ruiz, fallecido esta semana
La propuesta ideada por el querido "Señor de la Vendimia", quien murió el lunes 5 de octubre, ya había sido preseleccionada por el jurado encargado de determinar cuál será el guion vendimial en 2027. Pero este jueves superó un nuevo filtro y pasó a la final del concurso público.
Son 3 los proyectos que quedaron en carrera y uno de ellos será el que dé vida a la puesta en escena de la fiesta mayor de la provincia a realizarse los días sábado 6 y domingo 7 de marzo del próximo año.
Golondrina Ruiz, el "Señor de la Vendimia"
Rafael Ruiz tenía 78 años. Fue escritor, músico, poeta y guionista. Escribió para la Fiesta Nacional de la Vendimia en 2003 y asumió la dirección general del espectáculo en 2005 y 2020. Además creó numerosas fiestas departamentales y distritales.
Una semana antes de su fallecimiento presentó El yantar de los Cantares en la Feria del Libro que se desarrolla en el Espacio Cultural Julio Le Parc.
Tres guiones en carrera para La Fiesta Nacional de la Vendimia 2027
Este jueves dieron a conocer las propuestas que participarán en la final del concurso público para la propuesta de guion, con su correspondiente síntesis argumental incluida, de realización de la escenografía, de la dirección artística general, de la dirección audiovisual, de la puesta en escena, del desarrollo técnico y del equipo artístico para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027. Finalizadas las etapas de recepción de proyectos, el jurado se expidió y comunicó las propuestas que pasarán al coloquio público para definir la que realizará la puesta en escena.
Las propuestas
- Vendimia de una misma raíz. Guion: Claudia Nidia Guzmán y Néstor Alberto Giménez Celi. Dirección: Néstor Alberto Giménez Celi.
- Vendimia eterna. Guion: Mercedes Fernández. Dirección: Paula Elisa Giuffrida y Franco Emmanuel Agüero.
- El alma de esta tierra. Guion: Rafael Golondrina Ruiz. Dirección: Gaspar Tello.
Los coloquios, que permitirán definir qué equipo realizará el Acto Central y repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027, estarán abiertos al público y se desarrollarán el domingo 8 de noviembre en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc.
El jurado
- Área historia y antropología: Mirta Adela Barroso.
- Área artística: Néstor Sebastián Ladrón de Guevara.
- Área técnica: Walter Alfredo Ahumada.
- Escritor referente: Rogelio Alberto Aguilera.
- Argentores: Mauricio Martín Funes Zaina.
- Sector Audiovisual: Patricio José PinaRepresentante de los departamentos: Héctor Osvaldo Rosas.
- Corenave y Covinave (ex reinas y virreinas): Stella Maris Laborde.
- Facultad de Arte y Diseño UNCuyo: Jerónimo Machín.
- Ex Directores de Fiestas Nacionales de la Vendimia: Walter Hugo Neira.
- Emetur: Marcelo Eloy Montenegro.
- Turismo y Territorio: Jorge Eduardo Corrales.
- Subsecretaría de Infraestructura: Pablo Gustavo Gantuz.
- Higiene y Seguridad: María de los Ángeles Bravo,
- Discapacidad: Gabriela Patricia Juárez.
- AAAyA (actores): Alejandro Alberto Conte.
- Asociaciones de Danza: Enzo Fabián De Lucca , Diego Alejandro Leiva Paredes, Ana Laura Ortolani y Dante Hilario Aveiro.
- Asociaciones de Música: Juan Ignacio Rojas Vergara (MIMM) y Zaharay Graciela Ortega (AMC).
- Ex productores fiestas nacionales de la Vendimia: Cristian Alejandro Arce,
En pocas palabras
- Guion de Golondrina Ruiz: una propuesta del fallecido escritor fue seleccionada para la final del concurso por la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027.
- Proceso de Selección: tres proyectos competirán para definir el guion, la puesta en escena y el equipo artístico del evento.
- Presentación de Propuestas: los coloquios públicos para elegir la propuesta se realizarán el domingo 8 de noviembre en el Espacio Cultural Julio Le Parc.