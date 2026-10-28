Municipales de Guaymallén aceptaron 4 bonos hasta enero y se destrabó el conflicto salarial

Municipales de Guaymallén acordaron nuevos bonos hasta enero.

Aquellos que no cobraron el bono de octubre recibirán dos pagos extra por un total de $500.000 el primer mes. Eso, siempre y cuando su remuneración bruta no supere los $2.800.000.

El acuerdo por los bonos en Guaymallén

El cronograma acordado es el siguiente:

Primera semana de noviembre: $300.000 para quienes no cobraron el bono extraordinario de octubre.

$300.000 para quienes no cobraron el bono extraordinario de octubre. Segunda y tercera semana de noviembre: $200.000 para los empleados alcanzados por el acuerdo.

$200.000 para los empleados alcanzados por el acuerdo. Diciembre: $150.000 para los trabajadores incluidos en el esquema.

$150.000 para los trabajadores incluidos en el esquema. Enero de 2027: $325.000 para los agentes comprendidos en el acuerdo.

Los pagos están destinados a los municipales con haberes brutos de hasta $2.800.000. Además, para las asignaciones de $300.000, $200.000 y $150.000, la comuna reconocerá un importe adicional equivalente al descuento estimado del 6% correspondiente a OSEP.

De esta manera, el esquema contempla hasta $975.000 en asignaciones extraordinarias para quienes estén alcanzados por los cuatro pagos.

El sindicato y la Municipalidad de Guaymallén acordaron este miércoles en la Subsecretaría de Trabajo.

De dos rechazos a un acuerdo con Calvente

La negociación se destrabó después de varios días de tensión entre el Ejecutivo municipal y los gremios, que cuestionaban la modificación del esquema del sistema de bonos que venían cobrando los empleados. Esa decisión de la Municipalidad generó reclamos sindicales y medidas de fuerza, por lo que la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria el 15 de octubre.

La primera propuesta contempló montos diferenciados de $150.000, $300.000 y $400.000, según los ingresos y el sector de trabajo. Ese esquema fue rechazado por el sindicato, que reclamaba mantener un bono igual para todos los trabajadores.

El lunes, la gestión de Calvente presentó una segunda oferta: 6 bonos por un total de $1.450.000 por empleado, con 4 pagos de $200.000 entre octubre y enero y otros dos de $325.000 en febrero y marzo. También fue rechazada, principalmente por las diferencias en los montos y los plazos de pago.

El gremio pidió adelantar parte de los importes previstos para los primeros meses de 2027, la Municipalidad de Guaymallén lo evaluó y, finalmente, ofreció una nueva distribución de los adicionales acortando el cronograma de pago.