Prime Video es la plataforma de streaming de Amazon que ofrece una amplia biblioteca de series, películas y producciones propias. Los usuarios que pagan la membresía pueden reproducir todos los títulos que quieren, además de que pueden descargar para ver sin conexión en cualquier momento.
Prime Video: la película basada en una historia real que ganó 3 Oscar y 3 Globos de Oro
Es una de esas películas que hacen sentir bien al espectador. Se estrenó en el Festival de Cine de Toronto en 2018 y ahora está disponible en Prime Video
En este artículo traemos como recomendación un film dramático que fue todo un éxito. Green Book es una comedia dramática que se estrenó en 2018 en el Festival Internacional de Toronto. Ganó tres Globos de Oro, incluido el de mejor película de comedia o musical, y tres Premios Oscar, incluido el de mejor película.
Green Book está basado en una historia real, el viaje al viejo sur estadounidense que realizó en la década de 1960 el pianista afroestadounidense de jazz y música clásica Don Shirley junto a Tony Vallelonga, conocido como Tony Lip, el actor italoestadounidense que le sirvió como conductor y guardaespaldas.
Prime Video: ¿de qué trata el film?
"Filme ganador del Oscar sobre un guardia italoamericano y un pianista negro que se hacen amigos en un tour por el sur de los EUA en los 60", revela la sinopsis oficial en Prime Video.
Don Shirley, un virtuoso pianista afroamericano de jazz y música clásica tiene que hacer una gira en el otoño de 1962 por el sur de Estados Unidos, una época y territorio subyugados al racismo. Por esta razón, decide contratar a un rudo guardaespaldas que también hace de chofer.
El chofer italiano cuya conducta es solucionar todo por la brutalidad y los golpes, toma el empleo por razones económicas y en el transcurso redefine su postura y va moldeando su carácter por la razón y los buenos sentimientos de parte del músico.
Al salir de viaje desde Manhattan, ambos deciden confiar en "Green Book o el Libro Verde", para que los guíe hacia los pocos establecimientos que eran seguros para los afroestadounidenses en ese entonces.
El libro hace referencia a un texto real conocido como The Negro Motorist Green Book ("El libro verde del conductor negro"), una guía que circuló entre 1936 y 1967 de hoteles, restaurantes, bares y estaciones de servicio que sí atendían a afroestadounidenses o en los que no corrían riesgos.
Reparto de Green Book
- Viggo Mortensen
- Mahershala Ali
- Linda Cardellini
- Sebastian Maniscalco
- Dimiter Marinov
- Mike Hatton
- P.J. Byrne
- Joe Cortese