Prime Video: la película basada en una historia real que ganó 3 Oscar y 3 Globos de Oro

Libro verde Viggo Mortensen y Mahershala Ali protagonizan el film.

Prime Video: ¿de qué trata el film?

"Filme ganador del Oscar sobre un guardia italoamericano y un pianista negro que se hacen amigos en un tour por el sur de los EUA en los 60", revela la sinopsis oficial en Prime Video.

Don Shirley, un virtuoso pianista afroamericano de jazz y música clásica tiene que hacer una gira en el otoño de 1962 por el sur de Estados Unidos, una época y territorio subyugados al racismo. Por esta razón, decide contratar a un rudo guardaespaldas que también hace de chofer.

El chofer italiano cuya conducta es solucionar todo por la brutalidad y los golpes, toma el empleo por razones económicas y en el transcurso redefine su postura y va moldeando su carácter por la razón y los buenos sentimientos de parte del músico.

Viggo Mortensen y Mahershala Ali Green Book tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2018.

Al salir de viaje desde Manhattan, ambos deciden confiar en "Green Book o el Libro Verde", para que los guíe hacia los pocos establecimientos que eran seguros para los afroestadounidenses en ese entonces.

El libro hace referencia a un texto real conocido como The Negro Motorist Green Book ("El libro verde del conductor negro"), una guía que circuló entre 1936 y 1967 de hoteles, restaurantes, bares y estaciones de servicio que sí atendían a afroestadounidenses o en los que no corrían riesgos.

