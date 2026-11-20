El sedán Tesla Model 3 se ofrece en tres configuraciones con autonomías que van desde los 534 hasta los 750 kilómetros por carga.

Cómo funciona la compra online y la financiación

El proceso de adquisición se realiza íntegramente a través de la tienda oficial de la marca. Al configurar un vehículo, al precio base publicado se le suman automáticamente USD 600 en concepto de cargos obligatorios: USD 350 por tarifa de destino y documentación, y USD 250 por una reserva inicial no reembolsable.

Para quienes busquen financiar la compra, la firma ofrece créditos prendarios a través de Banco Santander con plazos de entre 12 y 60 meses. En el caso del modelo más económico de la gama, la financiación máxima exige un anticipo de USD 12.477 y cuotas mensuales de $1.812.183, con un Costo Financiero Total (CFT) del 47,94%.

Tesla habilitó su tienda online oficial en Argentina para configurar y reservar los modelos Model 3 y Model Y de manera 100% digital.

Cuánto cuesta cada modelo y qué prestaciones tiene

Los precios finales exhibidos en el configurador web (ya con los gastos de reserva y destino incluidos) varían según la capacidad de batería, la potencia y el tipo de tracción de cada versión:

Tesla Model 3 RWD (USD 41.590): es la opción de entrada a la gama. Cuenta con tracción trasera, un motor de 286 CV y batería LFP de 62 kWh. Logra una autonomía de 534 kilómetros, acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos y recupera 272 km en 15 minutos con cargador rápido Supercharger.

es la opción de entrada a la gama. Cuenta con tracción trasera, un motor de 286 CV y batería LFP de 62 kWh. Logra una autonomía de 534 kilómetros, acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos y recupera 272 km en 15 minutos con cargador rápido Supercharger. Tesla Model 3 Premium Long Range (USD 47.090): mantiene la configuración de motor trasero, pero incorpora una batería NCA de 82 kWh que estira la autonomía hasta los 750 kilómetros . Acelera de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y suma 312 km de alcance en 15 minutos de carga rápida.

mantiene la configuración de motor trasero, pero incorpora una batería NCA de 82 kWh que estira la autonomía hasta los . Acelera de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y suma 312 km de alcance en 15 minutos de carga rápida. Tesla Model 3 Performance (USD 54.590): es el más potente y deportivo del catálogo local. Equipa dos motores con tracción integral que entregan 460 CV , alcanza una velocidad máxima de 264 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,1 segundos , manteniendo una autonomía de 534 kilómetros.

es el más potente y deportivo del catálogo local. Equipa dos motores con tracción integral que entregan , alcanza una velocidad máxima de 264 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en apenas , manteniendo una autonomía de 534 kilómetros. Tesla Model Y Premium RWD (USD 44.590): es la puerta de entrada al segmento SUV. Posee un motor trasero, batería de 65 kWh, autonomía de 466 kilómetros, aceleración de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y recuperación de 216 km en 15 minutos de recarga rápida.

es la puerta de entrada al segmento SUV. Posee un motor trasero, batería de 65 kWh, autonomía de 466 kilómetros, aceleración de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y recuperación de 216 km en 15 minutos de recarga rápida. Tesla Model Y Premium Long Range (USD 50.590): equipa la batería de 82 kWh para alcanzar los 661 kilómetros de autonomía (recuperando 274 km en 15 minutos) y acelera de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos.

Con dos motores, tracción integral y 460 CV, el Tesla Model 3 Performance cuesta USD 54.590 y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,1 segundos.

Suscripción mensual para asistencias de manejo

En toda la gama, los compradores pueden contratar de forma opcional una suscripción mensual de U$S119 para el paquete Tesla FSD (Full Self Driving). Si bien la conducción semiautónoma completa aún no está habilitada para circular en Argentina, el servicio activa tres funciones de asistencia de estacionamiento

El Tesla Model Y Premium RWD es el SUV de entrada a la gama en Argentina: cuesta USD 44.590 y ofrece una autonomía de 466 kilómetros con su batería de 65 kWh.

Autopark (estaciona el vehículo de manera automática), Dumb Summon (permite sacar o guardar el auto en un garage doméstico) y Actually Smart Summon (hace que el vehículo se acerque solo hasta la ubicación del conductor dentro de una playa de estacionamiento).