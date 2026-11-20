El Gobierno de Mendoza dio un paso clave para reducir la burocracia y agilizar las gestiones ante el Estado. A través del Decreto 2504, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y publicado este viernes en el Boletín Oficial, se reglamentó la Ley 9625 de Administración Pública Digital.
La medida transforma a la aplicación Mendoza por Mí (MxM) en la puerta de entrada digital para realizar trámites, acreditar identidad, llevar documentación oficial en el celular y recibir comunicaciones del Ejecutivo.
El cambio más importante para los mendocinos es la incorporación del principio "Solo una vez". Esto significa que las oficinas del Poder Ejecutivo provincial tendrán prohibido volver a pedirle a un ciudadano una fotocopia, partida o certificado que ya obre en poder de otro organismo estatal conectado al sistema. Si una repartición necesita un dato, deberá consultarlo internamente a través del nuevo Ecosistema Digital de Integrabilidad, e incluso se prevén sanciones administrativas para los agentes que sigan exigiendo papeles de forma injustificada.
Qué se podrá hacer en la app y qué documentos tendrá
Si bien Mendoza por Mí ya funciona en etapa progresiva permitiendo sacar turnos, pagar tasas y consultar partidas del Registro Civil o vacunas, la nueva reglamentación amplía su alcance y le otorga pleno respaldo legal mediante tres herramientas centrales:
- Identidad Digital Única: será gratuita y permitirá validar quién realiza el trámite mediante contraseña, doble autenticación o biometría, con tres niveles de seguridad (básico, sustancial y alto) según la sensibilidad de la gestión.
- Portadocumento Digital: funcionará como una billetera oficial en el teléfono para guardar y exhibir licencias de conducir, constancias de identidad, títulos y certificados de estudio. Tendrán la misma validez jurídica que el papel, por lo que los organismos deberán aceptarlos sin pedir el original físico.
- Trámites más simples: se revisarán todas las gestiones que hoy exigen firma manuscrita o presencia física para reemplazarlas por alternativas digitales equivalentes.
Atención con las notificaciones: tendrán validez legal
Uno de los puntos que requerirá mayor atención por parte de los usuarios es la creación de la Casilla Digital de Notificaciones, que funcionará como un domicilio electrónico constituido para trámites administrativos.
Según establece el decreto, toda comunicación oficial que el Gobierno deposite en esa casilla se considerará legalmente notificada al día hábil siguiente, más allá de que el ciudadano haya abierto o leído el mensaje. Los avisos por correo electrónico o celular servirán solo como recordatorio complementario.
No obstante, la norma contempla excepciones temporales para personas que acrediten una situación extrema de brecha digital y suspende los plazos en caso de caídas certificadas del sistema.
Cuándo empezará a regir y qué pasa con los datos
La implementación de este sistema no será automática de un día para el otro, sino gradual. A partir de este sábado 21 de noviembre comenzará a correr un cronograma de etapas: en 30 días cada ministerio deberá designar a su responsable digital y en un plazo de hasta 90 días (hacia mediados de febrero de 2027) se publicarán los estándares técnicos para que los organismos empiecen a cruzar información.
Cabe aclarar que la obligación rige para el Poder Ejecutivo provincial, mientras que los municipios deberán firmar convenios de adhesión para sumarse.
Por último, frente al mayor intercambio de información entre reparticiones, el decreto fija reglas estrictas de protección de datos personales: los sistemas deberán contar con cifrado, auditorías de acceso y limitarse estrictamente a la finalidad de cada trámite, garantizando a los ciudadanos el derecho a consultar, rectificar o suprimir su información.
En pocas palabras
- Trámites en Mendoza: se reglamentó la Ley 9625 para agilizar gestiones y evitar papeles repetidos.
- App Mendoza por Mí: incorporará billetera digital y casilla oficial para trámites y documentación.
- Implementación gradual: el sistema de intercambio de datos comenzará a regir en 90 días, con protección de datos personales.