El Portadocumento Digital permitirá llevar licencias de conducir, títulos y certificados en el celular con la misma validez legal que el papel.

Qué se podrá hacer en la app y qué documentos tendrá

Si bien Mendoza por Mí ya funciona en etapa progresiva permitiendo sacar turnos, pagar tasas y consultar partidas del Registro Civil o vacunas, la nueva reglamentación amplía su alcance y le otorga pleno respaldo legal mediante tres herramientas centrales:

Identidad Digital Única: será gratuita y permitirá validar quién realiza el trámite mediante contraseña, doble autenticación o biometría, con tres niveles de seguridad (básico, sustancial y alto) según la sensibilidad de la gestión.

será gratuita y permitirá validar quién realiza el trámite mediante contraseña, doble autenticación o biometría, con tres niveles de seguridad (básico, sustancial y alto) según la sensibilidad de la gestión. Portadocumento Digital: funcionará como una billetera oficial en el teléfono para guardar y exhibir licencias de conducir, constancias de identidad, títulos y certificados de estudio. Tendrán la misma validez jurídica que el papel, por lo que los organismos deberán aceptarlos sin pedir el original físico.

funcionará como una billetera oficial en el teléfono para guardar y exhibir licencias de conducir, constancias de identidad, títulos y certificados de estudio. Tendrán la misma validez jurídica que el papel, por lo que los organismos deberán aceptarlos sin pedir el original físico. Trámites más simples: se revisarán todas las gestiones que hoy exigen firma manuscrita o presencia física para reemplazarlas por alternativas digitales equivalentes.

Las comunicaciones depositadas en la Casilla Digital tendrán validez legal al día hábil siguiente de su envío, aunque no se hayan abierto.

Atención con las notificaciones: tendrán validez legal

Uno de los puntos que requerirá mayor atención por parte de los usuarios es la creación de la Casilla Digital de Notificaciones, que funcionará como un domicilio electrónico constituido para trámites administrativos.

Según establece el decreto, toda comunicación oficial que el Gobierno deposite en esa casilla se considerará legalmente notificada al día hábil siguiente, más allá de que el ciudadano haya abierto o leído el mensaje. Los avisos por correo electrónico o celular servirán solo como recordatorio complementario.

No obstante, la norma contempla excepciones temporales para personas que acrediten una situación extrema de brecha digital y suspende los plazos en caso de caídas certificadas del sistema.

La plataforma ya permite gestionar turnos de salud y educación, pagar tasas y descargar partidas del Registro Civil o certificados de vacunas.

Cuándo empezará a regir y qué pasa con los datos

La implementación de este sistema no será automática de un día para el otro, sino gradual. A partir de este sábado 21 de noviembre comenzará a correr un cronograma de etapas: en 30 días cada ministerio deberá designar a su responsable digital y en un plazo de hasta 90 días (hacia mediados de febrero de 2027) se publicarán los estándares técnicos para que los organismos empiecen a cruzar información.

La plataforma concentra en un solo lugar el acceso a servicios de Salud, Educación, Transporte y Registro Civil, además del pago de tasas provinciales.

Cabe aclarar que la obligación rige para el Poder Ejecutivo provincial, mientras que los municipios deberán firmar convenios de adhesión para sumarse.

Por último, frente al mayor intercambio de información entre reparticiones, el decreto fija reglas estrictas de protección de datos personales: los sistemas deberán contar con cifrado, auditorías de acceso y limitarse estrictamente a la finalidad de cada trámite, garantizando a los ciudadanos el derecho a consultar, rectificar o suprimir su información.