La megaobra de ingeniería se apoyó en números contundentes:

Extensión total: alcanzó los 2.100 metros (2,1 kilómetros) contando los accesos, con una estructura principal de 405 metros sobre el agua.

alcanzó los (2,1 kilómetros) contando los accesos, con una estructura principal de 405 metros sobre el agua. Arco gigante: los operarios montaron 27 dovelas para formar un arco de acero de 2.666 toneladas .

los operarios montaron 27 dovelas para formar un arco de acero de . Superestructura: se ensamblaron otras 37 piezas metálicas que sumaron 947 toneladas adicionales.

De una hora en lancha a cinco minutos por ruta: el impacto en Chiapas

Más allá del despliegue técnico, el principal objetivo del puente de 2.100 metros fue ahorrar 55 minutos por viaje. La nueva conexión terrestre apuntó a beneficiar de forma directa a más de 300.000 habitantes repartidos en diez municipios y 21 comunidades del sur mexicano.

El corredor vial también facilitó el traslado de productos agrícolas, ganaderos y comerciales, pilares de la economía local. Además, junto con el puente La Concordia —inaugurado en 2024—, la obra buscó impulsar el turismo regional al abrir el acceso a paisajes naturales y localidades que antes tenían serios obstáculos para recibir visitantes.

Inversión, empleo y recta final de la obra

La construcción del Puente Rizo de Oro atravesó distintas etapas de cimentación, montaje metálico y armado de accesos, generando 5.715 empleos directos e indirectos en la zona.

En el reporte oficial de septiembre de 2026, las autoridades confirmaron que la calzada estructural ya estaba terminada y solo restaban tareas de pavimentación, con fecha de finalización prevista para fines de octubre de ese mismo año. Para concretar el proyecto sobre la presa La Angostura, el gobierno mexicano consignó una inversión de 1.810,8 millones de pesos mexicanos, un poco más de 95 millones de dólares.