Durante años, cruzar la presa La Angostura, en el estado mexicano de Chiapas, obligó a los vecinos a subirse a pequeñas embarcaciones conocidas como pangas o chalanas. Ese trayecto sobre el agua demandaba cerca de una hora y complicaba la rutina de miles de personas. Para terminar con ese aislamiento, se levantó el Puente Rizo de Oro, una megaobra vial que transformó un viaje de 60 minutos en un cruce por ruta de apenas cinco.
Construyeron un puente de 2.100 metros sobre una enorme presa para ahorrar 55 minutos de viaje
La megaobra se levantó en el estado mexicano de Chiapas con un arco de acero único en el país. El proyecto buscó conectar a 21 comunidades aisladas por el agua y ahorrar casi una hora de viaje diario
Los trabajos arrancaron en 2023 sobre las aguas del embalse —también llamado presa hidroeléctrica Doctor Belisario Domínguez— y alcanzaron un 96,12% de avance en septiembre de 2026, según informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de México.
Cómo se levantó el Puente Rizo de Oro sobre la presa La Angostura
La estructura se ubicó entre los municipios de La Concordia y Chicomuselo para unir las regiones de Frailesca y Sierra Mariscal. Su diseño combinó hormigón con elementos metálicos, una configuración estructural inédita en territorio mexicano.
La megaobra de ingeniería se apoyó en números contundentes:
- Extensión total: alcanzó los 2.100 metros (2,1 kilómetros) contando los accesos, con una estructura principal de 405 metros sobre el agua.
- Arco gigante: los operarios montaron 27 dovelas para formar un arco de acero de 2.666 toneladas.
- Superestructura: se ensamblaron otras 37 piezas metálicas que sumaron 947 toneladas adicionales.
De una hora en lancha a cinco minutos por ruta: el impacto en Chiapas
Más allá del despliegue técnico, el principal objetivo del puente de 2.100 metros fue ahorrar 55 minutos por viaje. La nueva conexión terrestre apuntó a beneficiar de forma directa a más de 300.000 habitantes repartidos en diez municipios y 21 comunidades del sur mexicano.
El corredor vial también facilitó el traslado de productos agrícolas, ganaderos y comerciales, pilares de la economía local. Además, junto con el puente La Concordia —inaugurado en 2024—, la obra buscó impulsar el turismo regional al abrir el acceso a paisajes naturales y localidades que antes tenían serios obstáculos para recibir visitantes.
Inversión, empleo y recta final de la obra
La construcción del Puente Rizo de Oro atravesó distintas etapas de cimentación, montaje metálico y armado de accesos, generando 5.715 empleos directos e indirectos en la zona.
En el reporte oficial de septiembre de 2026, las autoridades confirmaron que la calzada estructural ya estaba terminada y solo restaban tareas de pavimentación, con fecha de finalización prevista para fines de octubre de ese mismo año. Para concretar el proyecto sobre la presa La Angostura, el gobierno mexicano consignó una inversión de 1.810,8 millones de pesos mexicanos, un poco más de 95 millones de dólares.
En pocas palabras
- Puente Rizo de Oro: Construido sobre la presa La Angostura en Chiapas, conecta 21 comunidades aisladas.
- Impacto en el viaje: Redujo el cruce de una hora en lancha a solo cinco minutos por ruta.
- Avance y finalización: La obra vial alcanzó el 96,12% de avance en septiembre de 2026, con fecha de finalización prevista para octubre.