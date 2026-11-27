Una de las propuestas DIY que gana protagonismo son las estrellas de papel, una alternativa económica y sustentable que combina creatividad, estilo y reciclaje. Con unas tijeras, un poco de pegamento y un cordón o hilo, podés conseguir una pieza decorativa con apariencia artesanal que también aporta un toque sofisticado a las fiestas.

Cómo hacer estrellas navideñas con material reciclado

Antes de comenzar, buscá algunos elementos básicos que te permitirán realizar esta manualidad sin comprar materiales especiales. Lo mejor es que podés aprovechar papeles que ya no utilizás y elegir diferentes texturas para conseguir un acabado personalizado.