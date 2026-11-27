La decoración de Navidad no necesita grandes inversiones para lucir elegante y original. Con material de reciclaje que seguramente tenés en casa, como hojas de libros viejos, revistas o papel, podés crear adornos artesanales que transforman el arbolito y otros rincones del hogar.
Decoración de Navidad: cómo hacer un elegante adorno con papel reciclado y un poco de pegamento
Antes de tirar papel viejo a la basura, mejor creá un hermoso adorno de Navidad. Esta idea DIY se realiza en pocos pasos
Una de las propuestas DIY que gana protagonismo son las estrellas de papel, una alternativa económica y sustentable que combina creatividad, estilo y reciclaje. Con unas tijeras, un poco de pegamento y un cordón o hilo, podés conseguir una pieza decorativa con apariencia artesanal que también aporta un toque sofisticado a las fiestas.
Cómo hacer estrellas navideñas con material reciclado
Antes de comenzar, buscá algunos elementos básicos que te permitirán realizar esta manualidad sin comprar materiales especiales. Lo mejor es que podés aprovechar papeles que ya no utilizás y elegir diferentes texturas para conseguir un acabado personalizado.
Estos son los materiales que necesitás:
- Papel reciclado o cartulina fina
- Tijeras y regla
- Lápiz para marcar los dobleces
- Pegamento en barra o adhesivo para papel
- Hilo fino, cordón o cinta para colgar los adornos
- Brillantina o pintura dorada (opcional)
Procedimiento
- Prepará el papel: recortá varios cuadrados del mismo tamaño. Cuanto más grandes sean, mayor será el adorno
- Marcá los dobleces: doblá cada cuadrado por la mitad, abrilo y repetí el procedimiento en sentido contrario
- Formá las puntas: realizá pequeños cortes en los extremos y plegá las secciones para conseguir los brazos de la estrella
- Uní las piezas: colocá pegamento en las zonas de contacto y juntá los segmentos hasta conseguir una estructura con volumen
- Agregá el soporte: cuando el adhesivo esté seco, incorporá un hilo o una cinta fina para colgar la estrella
Podés colocar estos adornos en el arbolito, las ventanas, las puertas o incluso utilizarlos para decorar los envoltorios de los regalos. También tenés la posibilidad de sumar pequeños detalles dorados para conseguir un acabado más sofisticado.
Esta propuesta de decoración permite darle una segunda vida al papel y crear una Navidad más original sin gastar de más. Además, es una actividad creativa para compartir en familia y personalizar cada rincón de tu casa.