Luján de Cuyo armó un consorcio público-privado para planificar su desarrollo urbano

Natalia Battochia (RIL), Esteban Allasino y Alfredo Marzano (Galicia).

La propuesta busca responder a un diagnóstico estructural: la demanda de infraestructura, equipamiento y servicios públicos supera los márgenes de financiamiento de los presupuestos municipales. En ese contexto, el esquema propone identificar el potencial de terrenos públicos subutilizados, evaluar instrumentos de financiamiento alternativos y atraer inversiones del sector privado orientadas a las prioridades del municipio.

Las 4 etapas de ejecución del proyecto de desarrollo urbano

El plan de trabajo se extenderá desde octubre de 2026 hasta marzo de 2027 y estará dividido en 4 fases operativas.

Durante los primeros dos meses, los equipos técnicos realizarán un diagnóstico territorial exhaustivo, identificarán a los actores institucionales clave y analizarán las oportunidades de desarrollo en el territorio.

En el tercer y cuarto mes del cronograma se conformarán mesas de trabajo participativas integradas por representantes del sector público, el ámbito privado y organizaciones de la sociedad civil. Estos espacios tendrán como objetivo validar las prioridades urbanas y alcanzar acuerdos sobre las metas de crecimiento para el departamento.

Posteriormente, en el quinto mes se definirá el modelo institucional del consorcio, incluyendo su reglamento interno, el marco legal regulatorio y los indicadores técnicos para la evaluación de resultados.

Finalmente, en el sexto mes se presentará la hoja de ruta definitiva y se concretará el lanzamiento operativo de los primeros proyectos priorizados.

Mecanismos de financiamiento y economía urbana

El modelo propuesto parte de una visión integral de planificación que mide la brecha entre el estado actual de la infraestructura y las metas proyectadas. Para ello, se emplearán herramientas de economía urbana y plataformas de simulación técnica que permitirán evaluar y comparar diversos escenarios antes de iniciar las intervenciones en el espacio público.

En paralelo, las mesas de análisis estudiarán mecanismos para que una porción de la plusvalía generada por el desarrollo urbano sea reinvertida en el financiamiento de nuevas obras públicas.

La propuesta contempla también la búsqueda de capitales privados y públicos bajo esquemas de trazabilidad de los recursos y documentación formal de cada operación.

Con esta herramienta, el municipio busca establecer pautas de crecimiento ordenado, dinamizar la actividad económica local e impulsar proyectos de infraestructura sustentable en beneficio de los vecinos de Luján de Cuyo.