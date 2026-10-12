Hallaron un cuerpo en el canal Cacique Guaymallén a la altura de Luján de Cuyo

El hallazgo fue reportado al 911 por un hombre que se encontraba en las churrasqueras del club. Según informó, observó un cuerpo flotando en el canal que se encuentra al lado del predio. Cuando llegó la Policía, constató que estaba sumergido y aparentemente de espaldas, con una camiseta de Argentina entre los brazos.

Bomberos intervino para extraer el cuerpo, mientras que personal de Policía Científica y de la Unidad Investigativa trabajaba en el lugar. Por el momento, la identidad de la persona fallecida no había sido establecida.