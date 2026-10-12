Un cuerpo -aparentemente de un varón- fue encontrado este lunes en el interior del canal Cacique Guaymallén, a la altura de calle Liniers, en las inmediaciones del Club Banco Mendoza, en Luján de Cuyo.
Muertes en Mendoza
Hallaron un cuerpo en el canal Cacique Guaymallén a la altura de Luján de Cuyo
Todavía no se ha podido identificar a la víctima. El único dato distintivo es que llevaba una camiseta de Argentina
El hallazgo fue reportado al 911 por un hombre que se encontraba en las churrasqueras del club. Según informó, observó un cuerpo flotando en el canal que se encuentra al lado del predio. Cuando llegó la Policía, constató que estaba sumergido y aparentemente de espaldas, con una camiseta de Argentina entre los brazos.
Bomberos intervino para extraer el cuerpo, mientras que personal de Policía Científica y de la Unidad Investigativa trabajaba en el lugar. Por el momento, la identidad de la persona fallecida no había sido establecida.
Noticia en desarrollo
En pocas palabras
- Hallazgo de cuerpo: encontraron un cuerpo en el canal Cacique Guaymallén en Luján de Cuyo.
- Identificación preliminar: aparentemente se trata de un varón, hallado por un testigo en las churrasqueras del club.
- Investigación en curso:bomberos y policía trabajan para extraer e identificar a la víctima, que vestía camiseta argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI