El riesgo país retrocedió 55 puntos básicos y se ubicó en 1.015 unidades, frente a los 1.070 puntos del cierre del viernes.

Sin embargo, la baja de este lunes no alcanza para revertir la tendencia negativa que arrastra el indicador. Durante noviembre, el índice elaborado por JP Morgan acumula un incremento del 29% y llegó a su nivel más alto desde las elecciones de 2025, cuando el mercado estuvo marcado por el temor a una derrota del oficialismo.

Cuánto subió el riesgo país en 2026

En lo que va del año, el riesgo país sumó 444 puntos básicos. El indicador había cerrado 2025 en 571 unidades, por lo que el incremento acumulado durante los casi 11 meses transcurridos de 2026 alcanza el 77,8%.

La evolución refleja las dificultades que todavía enfrenta la deuda argentina para recuperar la confianza de los inversores, pese a la mejora registrada en la última rueda.

Las acciones argentinas subieron hasta 5,4% en Wall Street

Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Nueva York también tuvieron una jornada positiva, con subas de hasta 5,4%.

Entre las principales mejoras se destacaron Grupo Financiero Galicia y BBVA, ambos con avances del 5,4%. Detrás se ubicaron Globant, con una suba del 5,3%; Central Puerto, con el 5,2%; y Mercado Libre, que ganó un 5%.

Qué pasará con el dólar y el Merval

En el mercado local no hubo operaciones este lunes debido al feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Por ese motivo, recién el martes podrá observarse el impacto de la recuperación de los activos argentinos en el índice Merval y en las cotizaciones del dólar en el mercado cambiario.